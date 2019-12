Compania care le-a oferit celor 200 de angajați prime de sărbători de 10 milioane de dolari

O companie imobiliară din statul american Maryland le-a oferit celor aproape 200 de angajaţi prime surpriză în valoare totală de 10 milioane de dolari, scrie CNN.

Cei 198 de angajaţi ai companiei St. John Properties au primit bonusuri în valoare totală de 10 milioane de dolari, surpriză pe care au calificat-o drept "un miracol de sărbători".

"Când am deschis plicul nu mi-a venit să cred", a declarat Stephanie Ridgwaz, assistant project manager în cadrul companiei. "Nu am cuvinte să descriu ceea ce am simţit. Este incredibil. Sunt, în continuare, în stare de şoc. Cu siguranţă este un gest care-mi va schimba viaţa", a mai adăugat femeia.

Preşedintele companiniei, Lawrence Mazkrantz, a declarat pentru CNN că firma sa şi-a îndeplinit un obiectiv major şi prin acest gest a vrut să le mulţumească tuturor angajaţilor care au contribuit în acest proces.

"Am vrut să le mulţumim astfel tuturor angajaţilor noştri care au contribuit la realizarrea acestui obiectiv foarte important pentru noi".

Fiecare angajat a primit o primă în funcţie de vechimea pe care o avea în cadrul companiei. Astfel, o persoană care abia s-a angajat a primit un bonus de 100 de dolari, iar cel mai mare bonus a ajuns la valoarea de 270.000 de dolari.

"A fost unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţa mea. Toţi au fost copleşiţi, ţipau, se îmbrăţişau şi râdeau", a mai povestit preşedintele companiei.

O angajată cu o vechime de 14 ani în companie a declarat că va folosi prima pentru a plăti taxele copiilor săi la facultate.

"Am decis să folosesc banii pentru lucrări de modernizare în casă, însă o mare parte din sumă va merge în fondul pentru viitorul copiilor mei", a mărturist femeia.

"Suntem atât de încîntaţi de angajaţii noştri. Ei se află la baza succesului nostru şi ne-am dorit să ne arătăm recunoţinţa faţă de ei", a conchis preşedintele companiei imobiliare.