Un cutremur a zguduit în această dimineață Turcia. A fost un seism de mică adâncime - doar 10 kilometri - cu magnitudinea 5,6 grade, arată datele Institutului pentru Fizica Pământului din România.

Cutremurul s-a simțit destul de puternic. Foarte speriați, oamenii au ieșit în grabă din clădiri.

Turcia este pe o falie majoră și mișcările telurice sunt frecvente. În 2023, peste 50.000 de oameni au murit într-un cutremur cu magnitudinea 7,8.

