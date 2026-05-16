Trump anunță că numărul doi al grupării Stat Islamic a fost eliminat de forțele americane și nigeriene: „A crezut că se poate ascunde”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Abu-Bilal al-Minuki, numărul doi al organizației ISIS la nivel mondial, a fost eliminat în cadrul unei operațiuni desfășurate de forțele armate ale SUA și Nigeriei, relatează Reuters.

„În această seară, sub comanda mea, curajoasele forțe americane și Forțele Armate ale Nigeriei au executat fără cusur o misiune extrem de complexă și planificată meticulos, menită să-l elimine de pe câmpul de luptă pe cel mai activ terorist din lume. Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comandă al ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”, a declarat liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte american a mai adăugat: „Nu va mai teroriza populația din Africa și nici nu va mai contribui la planificarea operațiunilor îndreptate împotriva americanilor. Odată cu eliminarea sa, operațiunile globale ale ISIS sunt considerabil diminuate”.

De asemenea, el a mulțumit guvernului nigerian pentru colaborarea în cadrul operațiunii.

Nigeria fusese anterior ținta criticilor din partea lui Trump, care afirmase că creștinii din această țară erau persecutați, lucru pe care guvernul acestei națiuni africane îl neagă.

Statele Unite au lansat un atac asupra a ceea ce au descris drept baze islamiste din nord-vestul Nigeriei în ziua de Crăciun a anului trecut, în urma acuzațiilor aduse de Trump.

