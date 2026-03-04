Live TV

„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran

Data actualizării: Data publicării:
send barron
#SendBarron, campanie virală pe internet. Colaj foto / surse foto: Profimedia Images

O campanie virală care cere trimiterea lui Barron Trump, fiul cel mai mic al preşedintelui american Donald Trump, pe front în Iran a apărut după lansarea unui site satiric creat de un scenarist al serialului „South Park”, în contextul atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi al criticilor la adresa declaraţiilor preşedintelui despre conflict şi victimele militare.

Site-ul DraftBarronTrump.com a fost creat de fostul scenarist al serialului South Park, Toby Morton. Platforma îl ironizează pe Donald Trump şi îl încurajează să îşi trimită fiul de 19 ani să lupte în război.

Iniţiativa a apărut în contextul operaţiunii militare „Epic Fury”, în cadrul căreia SUA şi Israelul au lansat lovituri aeriene extinse asupra Iranului. Potrivit relatărilor, operaţiunea a provocat moartea a şase militari americani, notează Euronews.

Donald Trump a fost criticat lipsa de empatie faţă de pierderile de vieţi omeneşti. În timpul unor declaraţii scurte făcute la ceremonia Medal of Honor, în urma atacurilor, Trump a vorbit mai mult despre planurile pentru o nouă sală de bal la Casa Albă și despre draperiile aurii.

În acest context, Morton a lansat site-ul satiric care îl îndeamnă pe Trump să îşi trimită propriul fiu pe front. Platforma invocă, în mod ironic, „curajul” şi „genele dovedite” ale preşedintelui american drept argumente pentru ca Barron Trump să fie trimis la război.

„America este puternică pentru că liderii săi sunt puternici. Preşedintele Trump demonstrează asta în fiecare zi. În mod natural, fiul său Barron este mai mult decât pregătit să apere ţara pe care tatăl său o conduce”, se arată pe site.

Serviciul militar este onoare. Forţa se moşteneşte. Dog Bless Barron.

Site-ul include şi declaraţii satirice atribuite membrilor familiei Trump. Una dintre ele, atribuită lui Donald Trump Jr., afirmă: „Acest moment este cu adevărat despre Barron. El reprezintă forţa, curajul şi serviciul. Eu voi onora acest sacrificiu în felul meu, vorbind despre el de la o distanţă sigură.”

O altă declaraţie, atribuită lui Eric Trump, conţine comentarii absurde despre clătite, în tonul satiric al platformei: „Oamenii spun mereu că sunt prost, ceea ce este total nedrept, pentru că eu înţeleg multe despre clătite. Clătitele sunt complexe. Ai aluat, căldură, sincronizare. Dacă te grăbeşti, strici totul. Mă gândesc mult la clătite. Mai ales la clătite”.

Morton a promovat site-ul pe reţelele sociale împreună cu un alt proiect satiric, ResignChuck.com, care cere demisia liderului democrat Chuck Schumer, acuzat că nu s-a opus suficient acţiunilor lui Trump.

După lansarea site-ului, hashtagul #SendBarron a devenit viral, iar mii de utilizatori de pe reţelele sociale au cerut în mod ironic ca Barron Trump să fie trimis să servească în armată alături de soldaţii americani trimişi în conflict.

Discuţiile au readus în atenţie şi faptul că Donald Trump a evitat recrutarea în timpul războiului din Vietnam după ce a primit un diagnostic de pinten osos. Fiicele medicului Larry Braunstein, care a semnat diagnosticul, au declarat anterior pentru The New York Times că acesta ar fi fost un „favor” făcut tatălui lui Donald Trump, Fred Trump.

Barron Trump ar putea totuşi evita serviciul militar dintr-un motiv diferit: înălţimea sa. Fiul preşedintelui american are aproximativ 2,05 metri, peste limita maximă admisă pentru recrutare în majoritatea ramurilor armatei americane, stabilită la aproximativ 2,03 metri.

