Joia trecută, președintele american Donald Trump a declarat că are o „decizie importantă” de luat în legătură cu regimul Iranului. Nu este prima dată când vorbește despre o astfel de amenințare. Dar vine într-un moment foarte critic. Un război pe care spera cândva să-l încheie rapid se află acum în a șaptea lună și amenință să cuprindă o parte mai mare din regiune, potrivit unei analize a profesorului emerit de studii în Orientul Mijlociu, Amin Saikal, publicată pe platforma The Conversation.

În weekend, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au declarat că au atacat „locuri sensibile” din capitala Arabiei Saudite, Riad, cu rachete și drone.

Este o escaladare care ar putea supune noul acord de apărare al Arabiei Saudite cu Turcia și Pakistanul – cunoscut sub numele de „Pactul de la Mecca” – la primul său test serios.

Pentru Trump, eșecul de a pune capăt acestui conflict într-un fel sau altul ar putea, de asemenea, să pună serios în pericol mandatul rămas și poziția Statelor Unite în lume.

De ce se restrâng opțiunile lui Trump

Mai multe probleme l-au adus pe președinte în acest punct. Consumatorii din SUA și din întreaga lume continuă să sufere de pe urma intensificării impactului energetic și economic al conflictului.

Tot în weekend, Iranul ar fi prezentat cel mai recent set de condiții pentru a pune capăt războiului cu SUA. Acestea includeau încetarea războiului pe toate fronturile, eliberarea fondurilor înghețate ale Teheranului și încetarea blocadei navale asupra porturilor iraniene.

SUA nu au răspuns încă la aceste condiții. Dacă le consideră acceptabile, acest lucru deschide calea pentru o reluare a negocierilor, deși perspectivele pentru o soluționare negociată care să ducă cel puțin la redeschiderea Strâmtorii Ormuz în curând par sumbre.

Și Iranul a resimțit durerea. Presiunea militară și economică a SUA pentru a pune capăt războiului s-a dovedit a fi foarte costisitoare pentru poporul iranian, atât din punct de vedere uman, cât și material.

Însă acest lucru nu a împiedicat guvernul islamic iranian să urmărească o apărare robustă, să distrugă bazele americane din regiune, să continue închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz și să sfideze blocada americană asupra porturilor iraniene.

Războiul continuă să se extindă

Conflictul a continuat să se extindă inițial în Liban, unde aliatul Iranului, Hezbollah, s-a aflat într-o confruntare cu Israelul expansionist, ceea ce a dus la pagube mari țării și poporului său. Acum, s-a extins pe noi fronturi în Yemen.

Luptându-se împotriva Consiliului Prezidențial de Conducere susținut de Arabia Saudită (guvernul Yemenului recunoscut la nivel internațional), precum și împotriva Arabiei Saudite, rebelii houthi susținuți de Iran au obținut câștiguri teritoriale strategice majore în ultimele două săptămâni.

Forțele houthi ocupă o mare parte din vestul Yemenului și o fâșie din partea de sud a țării, inclusiv capitala Sana'a. Teritoriul lor se învecinează cu strâmtoarea strategică Bab al-Mandeb de la Marea Roșie, o cale esențială pentru 10-12% din comerțul maritim global.

Și-au întărit considerabil controlul asupra traficului prin strâmtoare, au vizat navele saudite și au atacat instalațiile petroliere și de infrastructură saudite.

În timpul închiderii Strâmtorii Ormuz, până la 70% din exporturile de petrol saudite au fost transportate de la câmpurile Abqaiq din provincia estică la Yanbu, la Marea Roșie, pentru a fi exportate către lumea exterioară.

Această conductă este acum avariată și închisă. Repararea ei ar putea dura săptămâni, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului în întreaga lume, cu un impact masiv asupra economiei globale.

Un nou pact de securitate se confruntă cu primul său test

Între timp, statele arabe din Golf aliate cu SUA (Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman și Emiratele Arabe Unite) devin dezamăgite de administrația Trump.

Au suferit pentru că au găzduit baze americane și au învățat cu amărăciune că nu se mai pot baza pe SUA ca furnizor al lor de securitate.

Pentru Arabia Saudită, bogată în petrol și în resurse financiare, căutarea unor aranjamente alternative a dat naștere la ceea ce se numește Pactul de la Mecca, semnat și intrat în vigoare în august.

Arabia Saudită are un parteneriat cu două state musulmane predominant sunnite anti-Israel: Turcia, membră NATO, cu a doua cea mai mare armată din alianță, și Pakistan, singurul stat înarmat cu arme nucleare din lumea musulmană.

Deși niciun alt stat arab nu a aderat la pact în această etapă, Iranul, dominat de musulmani șiiți, l-a salutat cu bucurie și chiar a fost invitat să se alăture pactului (deși Iranul a negat că a primit o invitație formală).

Operațiunile houthi au pus totuși în fața Pactului de la Mecca primul test al viabilității sale. Atât Turcia, cât și Pakistanul și-au exprimat sprijinul pentru apărarea Arabiei Saudite, dar nu au intrat încă în conflict, posibil pe motiv că acțiunile houthi nu reprezintă o agresiune statală împotriva regatului.

În weekend, însă, ministrul de Externe al Turciei a indicat că țara ar putea ajuta Arabia Saudită în ceea ce privește nevoile militare.

Atât Turcia, cât și Pakistanul au încercat să convingă Teheranul să-i limiteze pe houthi. Cele două țări au granițe comune cu Iranul și mențin relații bune de lucru cu acesta.

Ankara a susținut unitatea lumii musulmane, iar Islamabadul a acționat ca mediator între Teheran și Washington. Acestea sunt imperative pe care nu le pot trece cu vederea atunci când invocă Pactul de la Mecca, subliniază sursa citată.

De ce SUA sunt reticente să se implice

În mod similar, președintele Trump a respins până acum o cerere saudită de a ataca rebelii houthi, pentru că probabil a ajuns să înțeleagă limitele puterii americane.

El a ezitat să implice SUA pe un alt front, ceea ce a zdruncinat și mai mult încrederea Riadului în fiabilitatea SUA. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Washingtonul se află în fruntea acestei probleme, semnalând o mediere între houthi și Riad. Iar rebelii din Yemen au declarat că nu vor viza nave americane în Marea Roșie.

Trump a dorit cu nerăbdare să vadă sfârșitul conflictului și un Orient Mijlociu mai stabil, afirmând că războiul se va încheia imediat după alegerile intermediare din SUA din noiembrie. Nu a spus cum se va întâmpla acest lucru, probabil în funcție de decizia sa iminentă.

Totuși, liderii intransigenți ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran nu par a fi dispuși să-l lase ușor pe Trump să scape de sub control. Teheranul s-a pregătit pentru o potențială escaladare, mai degrabă decât pentru o dezescaladare, indiferent de impactul financiar și economic devastator asupra Iranului.

Riscul aici este ca, odată ce alegerile de la jumătatea mandatului se vor termina, Trump ar putea decide și el să escaladeze conflictul, cu excepția cazului în care cele două Camere ale Congresului sunt dominate de democrați și îl pot opri în temeiul Legii privind puterile de război ale SUA. În acest moment, nu există nicio certitudine cu privire la direcția în care va duce criza actuală Orientul Mijlociu și lumea întreagă.

Citește și:

ANALIZĂ Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe scena mondială. Care sunt alianțele care prosperă și se consolidează

Editor : Ș.R.