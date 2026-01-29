Live TV

Federaţia chineză de fotbal a suspendat pe viaţă 73 de persoane. Unsprezece echipe de top, depunctate și amendate pentru corupție

Minge fotbal China
Federaţia chineză de fotbal (CFA) a impus, joi, suspendări pe viaţă pentru 73 de persoane, inclusiv un fost preşedinte şi un fost selecţioner al echipei naţionale, Li Tie, şi a sancţionat mai multe cluburi profesioniste pentru trucare de meciuri şi corupţie.

„Sancţiunile au fost impuse după o „revizuire sistematică” şi au fost necesare „pentru a impune disciplina în cadrul industriei, a curăţa mediul fotbalistic şi a menţine o concurenţă loială”, a explicat CFA pe reţelele de socializare.

Li Tie, fost mijlocaş al echipelor Everton şi Sheffield, care a devenit antrenorul echipei naţionale a Chinei între 2019 şi 2021, execută deja o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru corupţie, fiind condamnat în decembrie 2024.

Fostul preşedinte al federaţiei, Chen Xuyuan, se află şi el pe listă. Acesta execută o pedeapsă pe viaţă din martie 2024 pentru acceptarea de mită în valoare de 11 milioane de dolari.

Un număr de 11 dintre cele 16 cluburi care au participat la sezonul 2025 al Superligii Chineze (CSL), vor fi depunctate şi amendate.

Printre acestea, Tianjin Jinmen Tigers FC şi Shanghai Shenhua, vicecampioana sezonului trecut, sunt cele mai aspru penalizate. Aceste echipe vor intra în sezonul 2026, care începe în martie, cu o penalizare de 10 puncte şi o amendă de 1 milion de yuani (peste 120.000 de euro).

De la venirea la putere în 2012, preşedintele chinez Xi Jinping a condus o amplă campanie anticorupţie în numeroase sectoare. Autorităţile au început să ia măsuri împotriva lumii sportului la sfârşitul anului 2022.

 

