Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali

Un ministru malaysian a devenit ținta glumelor după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali, în timp ce intervenția continuă a guvernului asupra a ceea ce descrie ca fiind comportament sexual deviant exercită presiune asupra comunității LGBTQ din țară, scrie South China Morning Post.

Atenția autorităților s-a îndreptat asupra minorităților sexuale din Malaysia în urmă cu două săptămâni, după ce autoritățile religioase și poliția au dat curs plângerilor unui sultan și ale unor politicieni islamiști, care susțineau că o tabără de vacanță promova „stilul de viață LGBTQ”.

Comunitatea a fost supusă unei noi examinări după ce ministrul Afacerilor Religioase, Zulkifli Hasan, a declarat marți că stresul la locul de muncă, presiunea socială, experiența sexuală și practica religioasă insuficientă se numără printre factorii care ar împinge oamenii către orientări sexuale care nu sunt strict heterosexuale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Zulkifli Hasan a declarat acest lucru luni, într-un răspuns în scris adresat unui membru al Parlamentului.

Deputatul Siti Zailah Mohd Yusoff a solicitat cele mai recente date și statistici privind tendințele legate de problemele lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT) din Malaysia.

Ea a dorit, de asemenea, să afle principalii factori care contribuie la creșterea numărului de cazuri LGBT în Malaysia.

În răspunsul său, dr. Zulkifli a citat un studiu realizat în 2017 de Sulaiman et al, afirmând că mai mulți factori pot influența implicarea unei persoane în ceea ce el a descris ca fiind un stil de viață LGBT.

Printre aceștia se numără influențele sociale, experiențele sexuale, stresul legat de muncă și alți factori personali, a raportat publicația New Straits Times. „Studiul a subliniat că o combinație a acestor elemente poate contribui la dezvoltarea unui comportament legat de LGBT”, a scris dr. Zulkifli. El a adăugat, însă, că nu există statistici oficiale privind dimensiunea populației LGBT din țară.

Editor : M.C