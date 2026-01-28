Live TV

Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali

Data actualizării: Data publicării:
z hasan
Zulkifli Hasan. Foto: zulkiflihasan.com

Un ministru malaysian a devenit ținta glumelor după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali, în timp ce intervenția continuă a guvernului asupra a ceea ce descrie ca fiind comportament sexual deviant exercită presiune asupra comunității LGBTQ din țară, scrie South China Morning Post.

Atenția autorităților s-a îndreptat asupra minorităților sexuale din Malaysia în urmă cu două săptămâni, după ce autoritățile religioase și poliția au dat curs plângerilor unui sultan și ale unor politicieni islamiști, care susțineau că o tabără de vacanță promova „stilul de viață LGBTQ”.

Comunitatea a fost supusă unei noi examinări după ce ministrul Afacerilor Religioase, Zulkifli Hasan, a declarat marți că stresul la locul de muncă, presiunea socială, experiența sexuală și practica religioasă insuficientă se numără printre factorii care ar împinge oamenii către orientări sexuale care nu sunt strict heterosexuale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Zulkifli Hasan a declarat acest lucru luni, într-un răspuns în scris adresat unui membru al Parlamentului.

Deputatul Siti Zailah Mohd Yusoff a solicitat cele mai recente date și statistici privind tendințele legate de problemele lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT) din Malaysia.

Ea a dorit, de asemenea, să afle principalii factori care contribuie la creșterea numărului de cazuri LGBT în Malaysia.

În răspunsul său, dr. Zulkifli a citat un studiu realizat în 2017 de Sulaiman et al, afirmând că mai mulți factori pot influența implicarea unei persoane în ceea ce el a descris ca fiind un stil de viață LGBT.

Printre aceștia se numără influențele sociale, experiențele sexuale, stresul legat de muncă și alți factori personali, a raportat publicația New Straits Times. „Studiul a subliniat că o combinație a acestor elemente poate contribui la dezvoltarea unui comportament legat de LGBT”, a scris dr. Zulkifli. El a adăugat, însă, că nu există statistici oficiale privind dimensiunea populației LGBT din țară.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
accident lugojel E70
4
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio
Reacția lui Marco Rubio după acuzațiile că un general de top chinez a furnizat secrete nucleare Statelor Unite
China Britain
„Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani
Security dialog Xiangshan Forum
China vrea legături mai strânse cu Rusia „pentru a aduce o energie pozitivă securităţii mondiale”
clădiri din Ocean Flower Island, un arhipelag artificial construit de China
„Este o zonă moartă”: Cum s-a prăbușit „Dubaiul Chinei”, un uriaș proiect imobiliar construit pe un arhipelag artificial
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate. Acuzații...
Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, incadrati de soldati de garda
„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi...
Ultimele știri
Cât timp va rămâne Bolojan premier? Răspunsul lui Cseke Attila
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia. Care sunt motivele
Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN