China anunță că epurarea anticorupție din cadrul armatei, cerută de Xi Jinping, nu împiedică o „reunificare” cu Taiwanul

China anunță că epurarea anticorupție, care agită Armata de Eliberare a Poporului, nu va pune vreo piedică planurilor sale de a prelua, în cele din urmă, controlul asupra Taiwanului autonom. Beijingul a respins, astfel, îndoielile cu privire la eficacitatea armatei sale în urma demiterii generalilor de rang înalt, anunță Bloomberg.

Deși „reunificarea pașnică” este principiul călăuzitor al Chinei, „nu renunțăm niciodată la utilizarea forței pentru rezolvarea problemei Taiwanului, iar Armata de Eliberare a Poporului nu va permite niciodată nimănui să separe Taiwanul de patria-mamă”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Jiang Bin, în cadrul unei conferințe de presă.

„În cele din urmă, China va fi reunificată”, a adăugat colonelul superior.

Comentariul a reiterat determinarea Beijingului în ceea ce privește Taiwanul, care se opune pretențiilor Chinei, și vine la doar câteva zile după ce a fost anunțată o anchetă asupra generalului de rang înalt al PLA, Zhang Youxia, și a șefului său de stat major.

Partidul Comunist Chinez, aflat la putere, consideră Taiwanul drept teritoriul său, în ciuda faptului că nu a guvernat niciodată insula cu aproximativ 23 de milioane de locuitori.

În decembrie, acesta a organizat două zile de exerciții militare în jurul arhipelagului, într-o demonstrație de forță după ce SUA au anunțat unul dintre cele mai mari pachete de arme din istorie pentru Taipei.

Campania de lungă durată a Chinei împotriva corupției a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă îndepărtarea oficialilor de rang înalt cu experiență va perturba procesul decizional, va afecta moralul, va întârzia dezvoltarea armelor și va întârzia eforturile de cooperare în operațiuni comune.

Integrarea armatei, marinei, forțelor aeriene, forțelor de rachete și a altor unități în luptă este esențială pentru războiul la scară largă și este fundamentală pentru obiectivul liderului chinez Xi Jinping de a finaliza modernizarea militară până în 2027 și de a construi o forță de clasă mondială până la jumătatea secolului.

Jiang, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, a încercat să respingă aceste îngrijorări: „Cu cât armata poporului luptă mai intens împotriva corupției, cu atât devine mai puternică, mai pură și mai eficientă în luptă”, a spus el. „Vom fi întotdeauna o forță eroică în care partidul poate avea încredere și pe care poporul se poate baza.”

Citește și: 

Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului

