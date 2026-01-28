Live TV

Reacția lui Marco Rubio după acuzațiile că un general de top chinez a furnizat secrete nucleare Statelor Unite

marco rubio
Foto: Secretarul de stat american Marco Rubio / Sursa foto: Profimedia Images
„O soluţie pentru Groenlanda e posibilă”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, că Statele Unite urmăresc „cu interes” reorganizarea ierarhiei militare din China după înlăturarea răsunătoare a celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

„Cred că aceasta se înscrie într-o tendinţă observată în ultimii ani şi anume o epurare a liderilor militari. Cheltuiesc mulţi bani pentru armată lor şi este evident că unii dintre aceşti tipi fură aceşti bani şi ei încearcă să remedieze acest lucru”, a declarat şeful diplomaţiei americane, întrebat pe această temă în cadrul audierii.

„Aşadar, este vorba despre o problemă internă a sistemului lor. În mod evident nu ne împărtăşesc aceste informaţii şi nu ne vorbesc detaliat despre ele, dar este cu siguranţă ceva ce urmărim cu interes”, a adăugat Rubio.

AFP aminteşte că Beijingul a anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete împotriva lui Zhang Youxia, unul dintre cei mai înalţi responsabili ai comandamentului său militar suprem, pentru „grave încălcări ale disciplinei”, un eufemism pentru a desemna corupţia. Un alt general, Liu Zhenli, de asemenea membru al Comisiei Militare Centrale (CMC), a fost de asemenea marginalizat. Preşedintele Xi Jinping conduce din 2012, de când a preluat conducerea Partidului Comunist, o campanie viguroasă împotriva corupţiei atât în mediul civil cât şi în cel militar. CMC, care teoretic include şapte membri, a fost decimată în trei ani: doi miniştri ai apărării (Wei Fenghe şi Li Shangfu) au fost înlăturaţi în 2023, urmaţi de generalul Miao Hua la sfârşitul anului 2024.

„O soluţie pentru Groenlanda e posibilă”

În ceea ce priveşte Groenlanda, şeful diplomaţiei americane şi-a exprimat miercuri încrederea că poate fi găsită o soluţie care să mulţumească pe toată lumea, după ce preşedintele Donald Trump a promis negocieri pe această temă.

„Vor avea loc întâlniri tehnice între noi şi partenerii noştri din Groenlanda şi Danemarca pe această problemă şi cred că am pus în aplicare un proces care ne va conduce la un rezultat pozitiv pentru toată lumea”, a declarat Rubio.

Preşedintele Trump afirmă în mod regulat că un control asupra Groenlandei este esenţial pentru securitatea SUA şi acuză Danemarca şi, în general, pe europeni, că nu acţionează pentru a proteja corect acest teritoriu strategic de Rusia şi China.

După săptămâni de declaraţii agresive şi ameninţări cu utilizarea forţei, preşedintele american a anunţat brusc săptămâna trecută la forumul economic de la Davos „cadrul unui viitor acord” asupra Groenlandei, convenit în cadrul unei întâlniri cu secretarul-general al NATO, Mark Rutte. Trump a ameninţat cu taxe vamale statele europene care se opun voinţei sale de a anexa teritoriul arctic şi a exclus orice intervenţie militară.

Cu toate acestea, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a spus a doua zi că nu ştie ce au convenit preşedintele american şi liderul NATO. Groenlanda doreşte să continue „un dialog paşnic” privind viitorul său, dar respectând „dreptul la autodeterminare”, a afirmat Nielsen.

