Fiul ministrului israelian Bezalel Smotrich, rănit în apropierea frontierei cu Libanul. Care este starea tânărului

Fiul ministrului israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, a fost rănit vineri în urma unor ciocniri în apropierea frontierei cu Libanul, anunță agenția Anadolu. Starea lui de sănătate este însă stabilă, a raportat vineri postul public de televiziune israelian KAN.

Postul TV nu a furnizat însă informații suplimentare despre natura rănilor sau locul exact al producerii incidentului.

Din primele date însă, tânărul a suferit răni ușoare, care nu i-ar pune viața în pericol.

Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis, în cea de-a șasea zi a conflictului, că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că ar saluta lansarea unei ofensive împotriva regimului iranian de către grupurile de opoziție kurde. În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi susținând: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”.

