Distrugerile din sudul Libanului sunt documentate în numeroase înregistrări video, care arată case și infrastructură afectate în zone unde armata israeliană ar crea o zonă-tampon de-a lungul frontierei, potrivit France24. Localnicii, mulți dintre ei pregătiți să revină acasă după anunțarea încetării focului, descriu sate pustii și locuințe rase de pe fața pământului, într-un peisaj marcat de amploarea distrugerilor.

Într-un videoclip filmat pe 13 aprilie 2026, buldozerele lovesc zidurile unei case din Naqoura, un sat libanez situat la granița cu Israelul. După doar câteva minute, casa se prăbușește într-un nor de praf.

Această casă a aparținut unui bărbat pe nume Bernard Farhat, care a fugit din orașul său natal, Naqoura, spre Beirut, pe măsură ce armata israeliană avansa. El a urmărit pe telefon imaginile cu prăbușirea casei sale, neputând face nimic pentru a o salva.

„Părinții mei au construit această casă în zece ani”

Nu este prima dată când ne pierdem casa. Familia mea a fost strămutată încă din anii ’80. M-am născut în Naqoura în 1987. Pentru mine, Naqoura nu este doar un sat - este un refugiu, este întreaga mea copilărie. Părinților mei le-a luat zece ani să construiască acea casă, puțin câte puțin, în fiecare săptămână. Când am văzut prima dată videoclipurile cu casele distruse, m-am gândit că poate are legătură cu activitățile armatei israeliene. Și apoi, într-o zi, mi-am văzut propria casă într-unul dintre aceste videoclipuri. Pe 13 aprilie, am primit videoclipuri care arătau trei buldozere demolând-o - două în față și altul în lateral, dărâmând-o bucată cu bucată. Zona era deja goală - toată lumea plecase. Doar armata israeliană se afla acolo de la sfârșitul lunii martie. Această casă nu era doar din pietre. Era și amintirile mele, locul în care găseam refugiu și, cu siguranță, ultima legătură pe care o aveam cu tatăl meu, care a murit în 2019. Dar acum nu a mai rămas nimic - doar pietre

Armata israeliană desfășoară operațiuni terestre în sudul Libanului încă de la începutul lunii martie 2026, pe fondul escaladării continue a tensiunilor cu gruparea militantă libaneză Hezbollah.

Oficial, Israelul afirmă că dorește să creeze o barieră între luptătorii Hezbollah și granița sa și să îi împiedice pe aceștia să restabilească orice poziții militare. Cu toate acestea, operațiunile Israelului în zonă au inclus distrugerea multor locuințe civile în mai multe orașe de frontieră. Armata susține că vizează infrastructura Hezbollah, despre care afirmă că se află adesea în zone civile.

Armata israeliană a anunțat pe 19 aprilie că instituie ceea ce a numit „Linia Galbenă” în sudul Libanului, care, potrivit acesteia, delimitează o „zonă de securitate” menită să împiedice orice prezență a Hezbollahului în apropierea frontierei israeliene.

Imaginile postate online arată explozii în clădiri din Naqoura și din satele din apropiere, Bint Jbeil, Ainata și Rabb el-Thalathine - explozii care au loc departe de zonele de luptă activă.

De fapt, chiar și clădiri rezidențiale situate chiar lângă sediul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) din Naqoura au fost distruse în ultimele săptămâni. Camerele de supraveghere ale ONU au surprins imagini cu mai multe case de pe malul mării distruse pe 4 aprilie, resturile zburând pe străzile pustii, arată France24.

„Luptătorii Hezbollah ne-au spus să plecăm pentru a le face loc”

După anunțarea încetării focului pe 16 aprilie, unii oameni au dorit să se întoarcă la casele lor. Una dintre aceștia a fost Samar, originară din regiunea Tyr.

Am plecat din Beirut la ora 6 dimineața, pe 18 aprilie 2026, și am ajuns în Tyr abia în jurul orei 16:00 din cauza ambuteiajelor. Am traversat podul Qasmiyeh, care fusese bombardat. Mai era încă o groapă uriașă care fusese astupată. Cu toate acestea, nu am recunoscut sudul când am ajuns acolo! Am văzut multe portrete ale luptătorilor Hezbollah, precum și steaguri Hezbollah și iraniene - erau chiar și vânzători care le comercializau pe marginea drumului. Nu am văzut niciun steag libanez. Sudul este aproape pustiu. Nu mai există o viață normală. Serviciile sunt foarte puține. Se are curent electric doar câteva ore pe zi. Luptătorii Hezbollah ne-au spus să plecăm, să le lăsăm spațiu. Unii oameni au plecat, alții au refuzat. Eu am decis să rămân, în ciuda tuturor lucrurilor

Armata israeliană a distrus patru poduri principale diferite de pe râul Litani, care traversează sudul Libanului. Cel mai recent este podul Qasmiyeh.

„O dronă ne-a ordonat să ne întoarcem”

Abu Karim, un fermier din orașul de frontieră Houla, din sudul Libanului, a încercat să se întoarcă acasă imediat după intrarea în vigoare a armistițiului.

Imediat ce au anunțat încetarea focului, am vrut să mă întorc acasă. Iubesc acest pământ: sunt fermier, toată viața mea este aici. Când s-a declarat armistițiul, au spus că drumurile sunt deschise și că armata le-a securizat. Dar, în realitate, podurile fuseseră distruse. Am traversat podul Qaquaiya, care era avariat, și nu era nimeni acolo să organizeze traficul. A trebuit să o luăm pe drumuri alternative și ne-a luat ore întregi. Satul meu, Houla, era distrus în proporție de peste 70%: case arse, carcase de mașini carbonizate și drumuri impracticabile. Chiar și terenurile agricole erau devastate. Distrugerea este de nedescris. Cel mai departe am ajuns până la satele Shaqra și Majdal Selm. În acel moment, o dronă israeliană ne-a vorbit în arabă, spunându-ne că trebuie să ne întoarcem sau vor deschide focul. Nu am avut de ales, așa că am plecat. Nu există un armistițiu real, este doar pe hârtie. Când eram în Shaqra, am văzut echipamente israeliene, inclusiv buldozere și tancuri. Distrugeau și incendiau case, drumuri și infrastructură. Au distrus chiar și copacii aflați la aproximativ doi kilometri de Houla. Modifică complet terenul. Ei vorbesc despre o „Linie Galbenă”, dar aceasta nu există pentru noi. Este pământul nostru. Astăzi, există sate întregi la care nimeni nu are acces. Pot distruge casele și pot arde copacii, dar nu ne pot răpi voința. Ne vom întoarce. Vom reconstrui și vom replanta. Acest pământ este al nostru

„O distrugere care depășește obiectivele militare”

Potrivit mai multor surse, zona pe care armata israeliană dorește să o elibereze cuprinde între 55 și 70 de sate. Unele dintre aceste sate sunt încă parțial locuite, afirmă sociologul libanez Ahmed Baydoun.

Baydoun afirmă că distrugerile observate nu pot fi explicate doar prin obiective militare:

Armata israeliană susține că distruge infrastructura Hezbollahului, dar, în realitate, vedem sate întregi distruse, inclusiv Bint Jbeil și Ainata. În unele cazuri, distrugerea este sistematică. Am observat, de asemenea, că în unele sate cu populație majoritar creștină, locuitorii au rămas. Nimeni nu știe cât va dura această situație, dar merită să ne întrebăm dacă Israelul dorește ca această regiune să rămână fără locuitori sau chiar să o integreze de facto în Israel, așa cum s-a întâmplat cu Înălțimile Golan din Siria. Avem impresia că israelienii aplică modelul Gaza – de a avea o zonă tampon golită de populație - în sudul Libanului.

Surse israeliene au raportat că se estimează că câteva sute de clădiri au fost distruse în această regiune.

