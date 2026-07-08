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Video Trump îl laudă pe Netanyahu după atacurile asupra Iranului: „A fost un mare prim-ministru în vreme de război”

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benjamin netanyahu si donald trump
Benjamin Netanyahu și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump a declarat, la summitul NATO de la Ankara, că liderul israelian Benjamin Netanyahu „a fost un mare prim-ministru în vreme de război”, apreciind colaborarea dintre SUA și Israel în conflictul cu Iranul. Deși a evitat să-i ofere un sprijin explicit înaintea alegerilor din Israel, Trump a spus că Netanyahu „ar trebui să fie mai popular” după modul în care a gestionat războiul.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu presa, Trump a susținut că operațiunea militară împotriva Iranului a fost un succes și a minimalizat efectele asupra pieței petrolului, afirmând că prețurile vor reveni la niveluri mai scăzute.

Întrebat dacă Benjamin Netanyahu ar trebui să fie reales la scrutinul programat în luna octombrie, liderul de la Casa Albă nu i-a oferit un sprijin politic explicit, dar a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

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Inițial, Trump l-a numit în mod eronat pe Netanyahu „un mare președinte de război”, deși acesta este prim-ministrul Israelului, iar funcția de președinte este deținută de Isaac Herzog. Ulterior, liderul american și-a corectat afirmația:

„Lucrăm foarte strâns unul cu celălalt și am trecut împreună printr-un lucru foarte important. În opinia mea, a fost un mare prim-ministru în vreme de război. Nu știu nimic despre politica lui. Nu sunt sigur. Aș crede că ar trebui să fie mai popular pentru că a făcut o treabă foarte bună.”

Președintele american a încheiat reafirmând relația apropiată pe care o are cu liderul israelian.

Între timp, Iranul ar putea închide Strâmtoarea Ormuz în cazul unor noi atacuri din partea SUA, a declarat pentru Press TV o sursă din domeniul securității din țară. Declarația vine după ce Donald Trump, vorbind la summitul NATO din Turcia, a afirmat că SUA vor lovi Iranul „din nou cu putere în această seară”.

Editor : C.A.

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