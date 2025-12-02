Live TV

Fondatorul elvețian al organizației pentru dreptul la moarte Dignitas și-a pus capăt zilelor la 92 de ani

Data publicării:
Ludwig A. Minelli
Ludwig A. Minelli. Foto Profimedia
Fondatorul Dignitas a ales să-și pună capăt zilelor cu puțin înainte de a împlini 93 de ani, a anunțat asociația. Eforturile lui Ludwig A. Minelli au fost cruciale pentru dezincriminarea serviciilor de sinucidere asistată în Germania în 2020.

Fondatorul grupului elvețian pentru dreptul la moarte Dignitas a murit prin moarte asistată, a anunțat sâmbătă asociația.
Ludwig A. Minelli a fost un pionier în domeniul morții asistate, conducând eforturile de decriminalizare a acesteia în Germania, scrie DW.

Minelli a murit pe 29 noiembrie 2025, la scurt timp înainte de a împlini 93 de ani.

El a fondat asociația „Dignitas – A trăi cu demnitate – A muri cu demnitate” în 1998 și s-a confruntat cu numeroase provocări juridice. A făcut mai multe apeluri cu succes la Curtea Supremă elvețiană și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Minelli și-a început cariera ca jurnalist la un ziar elvețian în 1956 și a fost primul corespondent al revistei de știri germane Der Spiegel în Elveția între 1964 și 1974.

Ulterior, a studiat dreptul și a continuat să aibă un impact durabil asupra legislației elvețiene. Dignitas a menționat o hotărâre a CEDO din 2011 care recunoștea dreptul unei persoane capabile de judecată de a decide modul și momentul propriului sfârșit de viață.

Organizația l-a descris pe Minelli ca fiind un „luptător tenace și neclintit” când venea vorba de apărarea autonomiei oamenilor de a lua decizii fundamentale cu privire la propria viață.

Ce trebuie să știți despre moartea asistată în Germania

Dignitas a declarat că munca lui Minelli a fost crucială pentru dezincriminarea serviciilor de sinucidere asistată în Germania.

În 2020, Curtea Constituțională Federală a Germaniei a decis că indivizii au dreptul constituțional la o moarte autodeterminată.

Într-un interviu recent acordat publicației germane FOCUS Online, dr. Martin Goßmann, șeful echipei medicale a Asociației Germane pentru Moarte Asistată, a declarat că terții pot oferi asistență, cum ar fi consiliere medicală sau juridică, dar pacientul trebuie să efectueze actul de a ingera medicamentul care pune capăt vieții.

Eutanasia, în care o altă persoană ajută în mod activ pe cineva să moară la cererea sa, rămâne pedepsită de lege în Germania.

Ce trebuie să știți despre serviciile de moarte asistată în lume

Dignitas a declarat că are în prezent aproximativ 10.000 de membri și oferă servicii de moarte asistată sau sinucidere însoțită persoanelor din întreaga lume.

Moartea asistată este disponibilă în totalitate sau condiționat în Australia, Noua Zeelandă și mai multe țări europene, inclusiv Austria, Belgia, Italia și Țările de Jos, potrivit grupului de campanie Dignity in Dying.

Canada, Columbia, Cuba și Ecuador oferă, de asemenea, servicii pentru persoanele care suferă de dureri insuportabile, a declarat grupul.
În SUA, moartea asistată este legală pentru persoanele cu boli terminale în 10 state.

