I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

Cum se poate ca o persoană născută în una dintre cele mai liberale țări din lume să ajungă să se alăture unei grupări teroriste ce comite atrocități în Africa și Orientul Mijlociu? Aceasta este întrebarea care stă la baza poveștii lui Hassan Attar, un cetățean olandez recrutat de Isis în Somalia și care ar putea acum să fie condamnat la moarte.

Attar este unul dintre cei 1.200 de bărbați care au călătorit în munții Cal Miskaad din nord-estul Somaliei, acolo unde liderul carismatic Abdul Qadir Mumin încearcă să refacă așa-numitul califat.

Cei mai mulți dintre ei sunt străini din peste 30 de țări, inclusiv Argentina, Canada și Germania, potrivit ofițerilor din serviciile de informații din Puntland, un stat semi-autonom din Somalia care se luptă de un an contra militanților ISIS.

Attar a fost prins de trupele din Puntland și se află acum la închisoare. El riscă să fie condamnat la moarte, potrivit The Times.

Attar a recunoscut că știa despre atrocitățile comise de gruparea teroristă în Irak și Siria. Întrebat dacă militanții cu care a fost coleg i-ar decapita pe jurnaliștii britanici care i-au luat interviu, acesta a răspuns: „da”.

Foto: Forțele Maritime Puntland

Îndoctrinat la închisoare, recrutat pe internet

Radicalizarea sa a început în Olanda, unde a ajuns pentru prima dată la închisoare pentru infracțiuni legate de traficul cu droguri. Alți pușcăriași l-au învățat îndoctrinat folosind extremismul islamic și propaganda ISIS.

După ce a fost eliberat, patru ani mai târziu, autoritățile olandeze i-au revocat cetățenia, iar Attar a ajuns în Turcia, el fiind și cetățean turc.

În timp ce lucra într-o fabrică de textile, Attar privea videoclipuri postate de ISIS unde a descoperit o adresă de e-mail pentru cei interesați să se alăture grupării.

Un bărbat din Mozambique pe nume Abu Khalid i-a spus că gruparea ISIS se reface în munții din Puntland și l-a încurajat să li se alăture.

„Mi-au promis: ‘Îți vom da tot. Îți vom da bani, o casă – o casă mare, frumoasă. Poți să te căsătorești. Vei avea o viață bună’”, a povestit Attar, care a precizat că în Turcia era depresiv și a crezut că militanții îl vor ajuta.

În loc de case „mari și frumoase”, Attar a găsit peșteri în care trăiau sute de militanți

În realitate, când a ajuns în Somalia, în toamna anului 2024, membrii ISIS i-au luat telefonul, ceasul, pașaportul și 800 de dolari, declarând că toate obiectele personale ale lui aparțineau acum grupării.

Attar și-a dat seama că toate promisiunile fuseseră minciuni. Nu avea să primească nicio casă „mare și frumoasă” întrucât militanții trăiau în peșteri. În unele dintre ele stăteau chiar și 120 de persoane.

Abdul Qadir Mumin, liderul ISIS din Somalia, a trăit mult timp în Suedia și Marea Britanie, înainte să fugă înapoi în țara natală. Captură foto: The Times

„Ce naiba se întâmplă aici? Cum trăiți voi așa? Doar animalele trăiesc așa”, le-ar fi spus Attar, „însă pentru ei este normal.”

Autoritățile din Puntland au spus că se întâmplă destul de des ca unii militanți să fie prinși în timp ce rătăcesc prin munți în încercarea de a scăpa de ISIS.

Cele două tabere de luptători ISIS: ideologi și oportuniști

„Din experiența noastră, luptătorii ISIS cad în două tabere: ideologi și oportuniști”, a explicat generalul Jamal Yusuf, director al serviciului de informații al forțelor de securitate din Puntland.

„Ideologii sunt în general cei din Orientul Mijlociu care au mai luptat cu ISIS. Oportuniștii vin de peste tot, oameni atrași de bani și de o viață nouă. De multe ori, au un șoc când ajung și descoperă cum este viața cu adevărat aici”, a mai spus Yusuf.

Attar a fost prins de trupele din Puntland după ce a fost trimis să găsească apă în munții în care se ascund militanții.

„Obiectivul lor este să se extindă și să atragă mai mulți oameni”, a spus Attar. „Nu este vorba de Somalia. Celor de la ISIS nu le pasă de o singură țară. Ei vor să meargă mai departe, să formeze un stat islamic extins în toate țările arabe.”

