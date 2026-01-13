Rasele de pisici Scottish Fold și Sphynx au fost interzise în Olanda . Cele două rase de pisici, printre cele mai faimoase și etalate pe rețelele de socializare, nu vor mai putea fi achiziționate în țară începând cu 1 ianuarie 2026, informează Digi24.

Punctul de cotitură vine odată cu o nouă lege care protejează bunăstarea animalelor și interzice comerțul cu aceste animale, considerate rezultatul unei selecții genetice extreme și dăunătoare.

Măsura, publicată în Monitorul Oficial olandez la sfârșitul lunii octombrie, este acum pe deplin în vigoare.

În realitate, acest lucru nu este cu totul nou: creșterea acestor două rase era deja interzisă de ceva timp, dar achiziționarea lor din țări străine rămânea permisă. Această lacună a fost acum definitivă închisă. Cu toate acestea, legea nu are efect retroactiv: oricine deține deja o pisică Scottish Fold sau Sphynx va putea să o păstreze , dar va trebui să o înregistreze, să îi implanteze un microcip și să declare proprietatea asupra acesteia autorităților competente.

De ce sunt atât de vulnerabile aceste pisici

Dar ce face aceste pisici atât de dorite, dar și atât de vulnerabile? În cazul pisicilor Scottish Fold, trăsătura lor distinctivă – urechile pliate – este legată de o mutație genetică care poate provoca afecțiuni grave: nările sunt adesea reduse la o fanta, creșterea anormală a oaselor, deformări ale articulațiilor și unghiile care tind să crească în pernițele plantare. Există și alte probleme care pot afecta organele vitale, cum ar fi ficatul și inima. Sfinxurile, renumite pentru lipsa părului, plătesc un preț mare pentru această trăsătură. Pielea lor, acoperită doar de un puf fin, le face deosebit de sensibile la arsuri solare și cancer de piele . Absența părului în canalele auriculare facilitează acumularea de murdărie și impurități, crescând riscul de infecție. Termoreglarea este, de asemenea, o problemă constantă: fără un strat protector, aceste pisici pierd mai multă căldură corporală decât alte feline.

Editor : Sebastian Eduard