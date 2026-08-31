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Video Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afără pentru a fi sărutate

Data publicării:
retarzi india
Sursa foto: Captura video/X
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Din articol
Adeptii i-au sărutat picioarele pe rând 

În India, imaginile cu liderul sectei Sant Rampal Ji Maharaj primindu-și adepții într-o secțiune specială, închisă cu sticlă și dotată cu aer condiționat, au devenit virale. În imagini, se vede cum adepții stau la coadă pentru a atinge și a săruta picioarele liderului, în timp ce Rampal fusese văzut anterior plimbându-se cu aparate portabile de răcire pe vreme caniculară.

Liderul spiritual Sant Rampal Ji Maharaj din India a devenit din nou centrul unei controverse din cauza amenajării neobișnuite pe care o folosește atunci când se întâlnește cu adepții săi. În imaginile publicate în presa străină, Rampal este văzut stând pe un scaun în interiorul unei secțiuni cu aer condiționat, închisă cu sticlă, în timp ce adepții săi stau la coadă în fața lui. Jurnaliștii descriu, de asemenea, amenajarea ca fiind o cabină de sticlă cu aer condiționat care îl protejează pe Rampal de căldură.

Adeptii i-au sărutat picioarele pe rând 

Într-un videoclip de aproximativ 19 secunde primit de Haberler.com, Rampal stă așezat pe un scaun în interiorul secțiunii închise cu sticlă. Adepții săi, aflați în afara cabinei, se apropie pe rând pentru a atinge și a săruta picioarele lui Rampal.

Deși picioarele lui Rampal sunt întinse în afara cabinei pentru ca adepții să poată ajunge la ele, el însuși rămâne în interiorul secțiunii de sticlă.

Conform informațiilor apărute în presă, secțiunea închisă cu sticlă include un sistem de aer condiționat. Configurația îi permite lui Rampal să mențină contactul cu adepții săi fără a fi afectat de temperaturile ridicate. Imagini similare au fost distribuite și în emisiuni și pe conturi din diferite țări, susținându-se că îl înfățișează pe Rampal.

Măsurile de precauție luate de Rampal împotriva vremii caniculare fuseseră semnalate și anterior. În imaginile publicate în mai 2026, Rampal a fost văzut mergând în ashramul său din Haryana, în timp ce asistenții săi transportau aparate de răcire portabile lângă el. The Straits Times a relatat că imaginile au fost înregistrate în timpul unei perioade de căldură extremă în India, iar presa indiană a menționat, de asemenea, că asistenții deplasau aparatele de răcire pe măsură ce Rampal mergea.

În noile imagini, însă, aparatele de răcire portabile par să fi fost înlocuite de o secțiune specială, închisă cu sticlă și dotată cu aer condiționat.

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Editor : A.R.

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