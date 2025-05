Iranul amenință cu încetarea discuțiilor nucleare cu Europa după afirmațiile critice ale ambasadorului britanic la Washington

Ministrul iranian de Externe a amenințat că va pune capăt tuturor discuțiilor cu oficialii europeni cu privire la programul său nuclear după ce Peter Mandelson, ambasadorul Regatului Unit la Washington, a părut să se alăture apelurilor SUA de a elimina instalațiile iraniene de îmbogățire a uraniului, arată The Guardian.

Nu a fost clar dacă remarcile Lordului Mandelson din timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la Consiliul Atlantic din Washington au dezvăluit o schimbare neanunțată a politicii Regatului Unit sau dacă, încercând să se alăture lui Donald Trump, a vorbit într-un mod care să permită o interpretare greșită.

După cinci runde de discuții între Iran și SUA, mediate de Oman, cele două părți rămân în dezacord cu privire la capacitatea continuă a Iranului de a îmbogăți uraniu, pe care Teheranul o consideră un drept suveran și despre care SUA se tem că lasă deschisă calea către o bombă nucleară iraniană, arată presa de peste ocean.

După comentariile lui Mandelson, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a postat miercuri pe Internet: „Dacă poziția Marii Britanii este «îmbogățire zero» în Iran, nu ne mai rămâne nimic de discutat pe tema nucleară”.

Acesta a declarat că o astfel de solicitare reprezintă o încălcare clară a tratatului de neproliferare nucleară și a încălcat angajamentele Marii Britanii în cadrul Planului comun cuprinzător de acțiune (JCPoA), acordul de limitare a programului nuclear civil al Iranului pe care Regatul Unit și alte puteri mondiale l-au semnat cu Iranul în 2015.

În temeiul JCPoA, Iranul are dreptul să îmbogățească uraniu cu o puritate de până la 3,75 %, sub rezerva unui regim de inspecție intruziv, arată Politico.

Vorbind mai târziu cu reporterii în timpul unei vizite în Oman, Araghchi a declarat: „Acest tweet a fost un răspuns la un oficial britanic care a vorbit despre îmbogățirea zero. Am spus acolo în mod explicit că am continuat consultările noastre cu trei țări europene în această perioadă, dar dacă poziția lor este îmbogățirea zero, nu vom mai purta discuții cu ei pe teme nucleare”.

El a continuat: „Ei trebuie să își stabilească propria poziție, iar noi nu glumim cu nimeni pe tema îmbogățirii”.

„Iranul este slăbit, dar poate produce o bombă nucleară”

Marți, Mandelson a declarat: „De la revoluția teocratică, Iranul nu a fost niciodată într-o stare mai slabă decât este acum. Slăbit de sancțiunile economice, slăbit de loviturile puternice pe care le-au primit aliații săi, slăbit din cauza creșterii opiniei publice, în special în rândul tinerilor din Iran, departe de regim. Iranul este vulnerabil. Dar încă deține instalații de îmbogățire care pot produce o bombă nucleară. Și nu putem accepta acest lucru”.

„Prin urmare, Marea Britanie sprijină cu tărie inițiativa președintelui SUA de a negocia eliminarea acestor instalații de îmbogățire și a celor conexe din Iran. Susținem ceea ce Steve Witkoff (n.r. trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu) a făcut în negocierile sale, care fac unele progrese.”

Ministerul britanic de Externe a declarat, atunci când i s-a cerut să comenteze: „Ne menținem angajamentul de a lua toate măsurile diplomatice pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, inclusiv prin revenirea (n.r. la sancțiuni), dacă este necesar. Aceasta este poziția de lungă durată a Regatului Unit, care nu s-a schimbat”.

„Am îndemnat Iranul să se angajeze în oferta președintelui Trump de a găsi o soluție negociată și continuăm să fim în strânsă legătură cu aliații și partenerii noștri în această privință, în sprijinul stabilității regionale și pentru a asigura pacea în Orientul Mijlociu.”

Nu a fost stabilită o dată pentru cea de-a șasea rundă de discuții, însă, printr-o concesie potențial importantă, Iranul a anunțat că ar putea fi dispus să primească vizita și monitorizarea programului său nuclear controversat de către inspectori americani, și nu numai de la ONU. Iranul s-a oferit deja să revină la niveluri mult mai scăzute de îmbogățire și ca stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit să fie scoase din uz, probabil într-o țară terță precum Rusia, arată Politico.

După ce Trump a părăsit unilateral acordul în 2018, Iranul a răspuns prin îmbogățirea la niveluri mult mai ridicate, ceea ce a dus programul său nuclear aproape de nivelurile de puritate necesare pentru fabricarea unei bombe nucleare.

Propunerea privind inspectorii americani a fost făcută miercuri la Teheran de către șeful programului nuclear iranian, Mohammad Eslami, și a venit în timp ce Omanul l-a găzduit pe președintele iranian, Masoud Pezeshkian, într-o nouă încercare de a ieși din impasul discuțiilor.

Una dintre idei este încheierea unui acord interimar minim, în cadrul căruia să fie ridicate unele sancțiuni economice ale SUA și să fie restabilite pe deplin inspecțiile.

Regatul Unit, Franța și Germania au fost de fapt marginalizate în cadrul discuțiilor conduse de SUA cu privire la programul nuclear, dar înalți oficiali israelieni au purtat discuții cu Witkoff și CIA.

Ministerul iranian de externe a informat trei oficiali europeni la Geneva în urmă cu două săptămâni, însă oficialii europeni au păstrat tăcerea cu privire la modul în care SUA conduce negocierile.