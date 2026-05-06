Ministrul iranian de Externe a ajuns la Beijing. Marco Rubio: „Chinezii să îi spună lui Araghchi ce trebuie să audă”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a ajuns miercuri la Beijing pentru discuții cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, într-un moment de tensiuni majore legate de Strâmtoarea Ormuz și de relațiile tot mai tensionate dintre Washington și Teheran, scrie Kyiv Post. Vizita are loc după ce secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Chinei să transmită un mesaj ferm Iranului, avertizând că acțiunile regimului riscă să îl izoleze „la nivel global”.

„Seyyed Abbas Araghchi a ajuns la Beijing în fruntea unei delegații diplomatice. În timpul acestei vizite, ministrul de Externe al țării noastre va discuta cu omologul său chinez relațiile bilaterale, precum și evoluțiile regionale și internaționale”, a transmis agenția Fars.

China este unul dintre principalii cumpărători de petrol iranian, ignorând sancțiunile impuse de Statele Unite, în timp ce Washingtonul încearcă să reducă veniturile Teheranului.

Vizita lui Araghchi are loc înaintea deplasării programate a președintelui american Donald Trump în China, pe 14-15 mai, pentru o întâlnire cu președintele Xi Jinping. Vizita fusese amânată după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut marți Chinei să exercite presiuni asupra lui Araghchi pentru ca Teheranul să renunțe la amenințările privind blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzita anterior aproximativ o cincime din petrolul mondial.

„Chinezii să îi spună lui Araghchi ceea ce trebuie să audă, și anume că ceea ce faceți în strâmtoare vă izolează la nivel global”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor.

