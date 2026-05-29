Avertisment dur de la Teheran: „Vorbele SUA nu mai valorează nimic”. Ce îi cere Iranul lui Donald Trump

Iranian Parliament Shows Support For The IRGC, Tehran, Iran - 01 Feb 2026
Mohammad Bagher Ghalibaf Foto: Profimedia

Iranul transmite un nou mesaj dur către Washington, în plină escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Principalul negociator iranian susține că Teheranul obține concesii „cu rachete, nu prin dialog”. Între timp, ministrul de Externe Abbas Araghchi a discutat cu Omanul despre viitorul strategic al Strâmtorii Ormuz, anunță Al Jazeera.

Principalul negociator al Iranului și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lansat un avertisment dur la adresa Statelor Unite, afirmând că Teheranul nu mai are încredere în promisiunile Washingtonului și că doar „acțiunile contează”.

„Nu avem încredere în garanții sau în cuvinte - doar faptele contează”, a transmis oficialul iranian într-un mesaj publicat pe platforma X. El a subliniat că Iranul nu va face niciun pas înainte înainte ca partea adversă să acționeze prima.

Ghalibaf a mers și mai departe, afirmând că Iranul obține concesii nu prin negocieri, ci prin forță militară. „În cadrul negocierilor, noi doar îi facem să înțeleagă”, a declarat acesta, adăugând că „adevăratul câștigător al oricărui acord este cel mai bine pregătit pentru război începând cu ziua următoare”.

Declarațiile vin într-un moment extrem de tensionat în regiune, pe fondul discuțiilor privind securitatea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

În paralel, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că a avut o conversație telefonică „productivă” cu omologul său din Oman, Badr Albusaidi. Cei doi oficiali au discutat despre situația din Strâmtoarea Ormuz și despre „administrarea sa viitoare, în conformitate cu responsabilitățile suverane și dreptul internațional”, potrivit unei postări publicate de Araghchi pe X.

Șeful diplomației iraniene a precizat că Teheranul și-a exprimat solidaritatea față de Oman „în fața oricărei amenințări”, la doar câteva zile după ce Donald Trump ar fi amenințat că va „arunca în aer” Omanul dacă statul din Golf nu se va „comporta la fel ca toți ceilalți” în privința controlului asupra Ormuz.

