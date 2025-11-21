Live TV

Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham

Palatul Buckingham
Palatul Buckingham. Foto: Profimedia Images
Mai mulți turişti au aflat că au fost înşelați de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de inteligenţa artificială, când au ajuns vineri la Palatul Buckingham, unde se aşteptau să găsească un târg tradiţional de Crăciun.

„Am venit aici pentru că am crezut că e adevărat”, a explicat Brygida, o turistă poloneză în vârstă de 25 de ani, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Credeam că sunt norocoasă” să pot vedea primul târg de Crăciun organizat în faţa reşedinţei regale londoneze, „şi am fost foarte trişti când ne-am dat seama că nu exista nimic”.

Mai multe mesaje publicate online şi care au circulat în lumea întreagă în mai multe limbi, printre care thailandeză, portugheză, arabă sau armeană promiteau „experienţa unui Crăciun regal inedit”.

„Am văzut-o pe Instagram şi pe TikTok”

În realitate, fotografia care ilustra acest eveniment fals era o imagine cu un târg de Crăciun - înfăţişând mici cabane din lemn şi luminiţe festive - generată de inteligenţa artificială.

„Am văzut-o pe Instagram şi pe TikTok. Spunea că va avea loc un târg de Crăciun pentru prima dată la Palatul Buckingham”, a relatat Emma Paxton, o ingineră în vârstă de 26 de ani, originară din Boston, Statele Unite.

Lucas, un francez care trăieşte la Londra, a spus la rândul lui că „a auzit vorbindu-se mult despre asta” în rândul prietenilor lui care trăiesc în străinătate despre acest aşa-zis târg.

„Acum am înţeles că este făcut cu AI”, a spus el.

Mai mulţi internauţi au postat videoclipuri online pentru a denunţa această înşelătorie, în special bloguri de călătorie precum Love and London.

Magazin de suveniruri

Imaginea generată de inteligenţa artificială a început să circule în luna septembrie, după ce Royal Collection Trust (RCT), care organizează vizitele la palatul Buckingham, a evocat deschiderea unui mic magazin de Crăciun la palat.

RCT a publicat un mesaj publicitar pe site-ul său precizând că acest magazin nu este „un târg de Crăciun” şi că „nu va avea loc un târg de Crăciun la palatul Buckingham”.

Vineri, afişe din apropierea palatului indicau direcţia unde se află acest magazin de Crăciun, care vine suveniruri cum ar fi ciocolată şi cutii de ceai cu efigia familiei regale.

