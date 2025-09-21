Live TV

Video NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și câte drone poate distruge pe minut, la costuri mici

Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel vor dezvoltarea de arme laser. Foto: Profimedia Images
NATO și Israel testează noi arme cu laser, capabile să doboare drone la costuri foarte mici, comparativ cu rachetele tradiționale. În Australia, o companie a dezvoltat sistemul Apollo, care poate neutraliza între 20 și 50 de drone pe minut, anunță Digi24.

Compania australiană de apărare Electro Optic Systems (EOS) a prezentat arma laser de mare putere Apollo (HELW), care dezvoltă o putere de până la 150 kW și poate distruge 200 de drone de dimensiuni medii, funcționând cu propria sursă de alimentare internă, anunță New Atlas.

Laserele sunt adesea considerate o apărare logică împotriva amenințării crescânde reprezentate de dronele armate, arată presa australiană.

Avantajele dronelor sunt că sunt ieftine, mici, greu de detectat și pot fi trimise în număr mare pentru a copleși apărarea aeriană. În același timp, laserele se deplasează cu viteza luminii, pot angaja mai multe ținte și sunt renumite pentru costul muniției de un dolar pe foc.

Laserele anti-drone și anti-rachete sunt în curs de dezvoltare de zeci de ani, iar în ultimii ani sistemele au avansat către stadiul de funcționare completă. Partea dificilă nu este doar construirea unui laser care să poată urmări și fixa în mod fiabil o țintă. Este nevoie și de suficientă putere pentru a distruge și neutraliza ținta respectivă și pentru a putea funcționa în condiții de teren, care tind să fie extrem de dure și neiertătoare.

Însă arma laser Apollo este unul dintre cele mai recente sisteme dezvoltate pe câmpul de luptă. A fost deja vândută unei țări NATO necunoscute și este proiectată să facă față unei game largi de drone, cu greutatea cuprinsă între 9,07 kg și 599 kg. 

„EOS a dezvoltat arma laser de mare energie pentru a răspunde nevoii urgente a pieței și cerințelor strategice emergente de apărare împotriva atacurilor cu roiuri de drone, la un cost economic”, a declarat dr. Andreas Schwer, CEO al EOS Group. „Există un interes internațional puternic pentru armele laser de mare energie și este din ce în ce mai clar că acestea vor juca un rol central în apărarea împotriva dronelor”.

Un sistem laser ieftin și de mare putere, destinat distrugerii rachetelor inamice, a trecut cu succes testele și va fi gata pentru utilizare operațională de către armată în cursul acestui an, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Israel.

Dezvoltat de Rafael Advance Defense Systems, „Iron Beam” va completa sistemele antirachetă Iron Dome, David's Sling și Arrow ale Israelului, care au fost utilizate pentru a intercepta mii de rachete lansate de militanții Hamas din Gaza, de Hezbollah din Liban și de Houthi din Yemen.

Interceptoarele actuale costă cel puțin 50.000 de dolari fiecare, în timp ce costul laserelor, care se concentrează în principal pe rachete și drone mai mici, este neglijabil. „Acum că performanța Iron Beam a fost dovedită, anticipăm un salt semnificativ în capacitățile de apărare aeriană prin desfășurarea acestor sisteme de arme laser cu rază lungă de acțiune”, a declarat ministerul.

