Noi incidente în Strâmtoarea Ormuz: Iranul susține că cinci petroliere au luat foc, unele după ce au lovit mine marine

Forțele armate iraniene au anunțat joi că cinci petroliere și un remorcher au luat foc în zona strategică a Strâmtorii Ormuz, aflată în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite. Mai multe dintre nave ar fi lovit mine maritime, însă incidentele nu au fost confirmate independent.

Iranul revendică controlul asupra acestei căi maritime, pe unde tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lui februarie de loviturile israeliano-americane asupra Teheranului. Acesta vizează cu regularitate navele care se aventurează fără autorizaţia lor de-a lungul coastelor Omanului.

Washingtonul impune în schimb o blocadă a porturilor iraniene şi escortează petroliere de-a lungul acestei rute, în timp ce negocierile între cele două ţări sunt în impas, notează Agerpres.

Miercuri seară, „un petrolier mare care încerca trecerea interzisă prin sudul Strâmtorii Ormuz a luat foc după ce a lovit o mină şi a fost imobilizat”, au anunţat Gardienii Revoluţiei, puternica forţă armată a Iranului, citată de agenţia Fars.

Într-un incident distinct, „un alt superpetrolier a fost imobilizat de un violent incendiu în timp ce părăsea partea orientală a strâmtorii”, au adăugat ei, precizând că un remorcher venit în ajutorul său a luat de asemenea foc. Armata iraniană a semnalat apoi că alte trei petroliere au fost afectate de incendii în cursul zilei după ce au lovit mine, potrivit media de stat.

Agenţiile de securitate maritimă nu au confirmat această serie de incidente, în timp ce Washingtonul susţine că a deminat în mare parte strâmtoarea.

Agenţia britanică UKMTO a semnalat că un petrolier a fost lovit de „două proiectile neidentificate”, în largul coastei de nord a Qatarului, în Golf, fără a furniza informaţii privind eventuale pagube sau victime. Această zonă se află la mai multe sute de kilometri la vest de Strâmtoarea Ormuz.

În plus, Gardienii Revoluţiei au afirmat joi că au preluat controlul asupra a două drone americane de tip Lucas în spaţiul aerian iranian. Lucas este o dronă kamikaze cu rază lungă de acţiune şi cu preţ redus care seamănă cu Shahed-136 din Iran, din care s-a inspirat.

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Editor : M.I.