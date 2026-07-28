Noua cursă a înarmării. Giganții militari investesc miliarde de dolari în startup-uri tehnologice pentru a se adapta la războiul modern

Principalele companii domeniul apărării au investit în acest an suma record de 4,1 miliarde de dolari în runde de finanțare pentru start-up-uri militare, interesate în mod special de drone autonome și rachete interceptoare. Companiile Lockheed Martin, cu sediul în SUA, și BAE Systems, cu sediul în Marea Britanie, conduc această inițiativă, reflectând o adaptare mai amplă a industriei la războiul modern. Creșterea bruscă a investițiilor din sectorul privat în domeniul apărării coincide cu o schimbare strategică a politicilor guvernamentale europene în materie de apărare, notează Kyiv Post.

Marile companii globale din domeniul apărării au investit în acest an suma record de 4,1 miliarde de dolari în runde de finanțare către start-up-uri din domeniul militar, arată Financial Times.

Conform sursei citate, marile conglomerate din domeniul apărării finanțează din ce în ce mai mult start-up-uri capabile să producă rapid și la costuri reduse noi tehnologii, precum drone autonome și rachete interceptoare.

Valoarea totală a tranzacțiilor din sectorul apărării la nivel mondial, inclusiv fuziuni, achiziții și investiții de capital de risc, a depășit 40 de miliarde de dolari în acest an. Valoarea maximă istorică a acestor tranzacții a fost înregistrată în 2019, la 59 de miliarde de dolari.

În același timp, compania britanică BAE Systems a alocat 50 de milioane de euro (56,9 milioane de dolari) către două fonduri administrate de Lakestar și Expeditions, care se concentrează pe start-up-urile europene din domeniul apărării.

Analiștii din industrie remarcă faptul că conflictele recente, inclusiv războiul din Ucraina, au evidențiat o schimbare în modul de desfășurare a războiului, în care platformele militare tradiționale trebuie integrate cu noi tehnologii disruptive.

Schimbări strategice în Europa

Creșterea investițiilor din sectorul privat în domeniul apărării coincide cu o schimbare mai amplă a strategiilor guvernamentale europene în materie de apărare.

În urma eșecului unui program comun de avioane de vânătoare în valoare de 100 de miliarde de euro și a unor eșecuri similare în cazul unui proiect comun privind tancurile, Germania și Franța își reorientează strategia, îndepărtându-se de dezvoltarea comună la scară largă a echipamentelor convenționale.

Pe 18 iulie, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au anunțat un acord privind integrarea capacităților convenționale, a loviturilor de precizie la adâncime și a apărării antirachetă în cadrul de descurajare nucleară al Franței.

Parteneriatul bilateral include participarea fără precedent a Germaniei la viitoarele exerciții nucleare franceze. Oficialii germani vor fi observatori la exercițiul „Poker”, un exercițiu trimestrial desfășurat de Forțele Aeriene și Spațiale Franceze, la care participă avioane de vânătoare Rafale echipate cu rachete de croazieră nucleare ASMPA simulate.

Cele două guverne au înființat un grup de coordonare pentru a analiza aplicarea practică a extinderii forței de descurajare nucleară a Franței asupra Europei, cu scopul de a gestiona escaladarea conflictelor sub pragul nuclear.

În loc să urmărească dezvoltarea de noi platforme hardware comune, Berlinul și Parisul au declarat că programele lor comune de apărare rămase se vor concentra pe dezvoltarea unei platforme comune de comunicații digitale pentru a asigura interoperabilitatea pe câmpul de luptă.

Cele două țări au convenit, de asemenea, să se coordoneze în ceea ce privește frecvențele satelitare și constelația de sateliți de comunicații securizate a UE, IRIS2, în perspectiva unui summit spațial planificat pentru luna septembrie.

Editor : I.B.