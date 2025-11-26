400 de milioane de dolari pentru drone care pot să detecteze orice mișcare a rușilor în apropierea României. Este afacerea pe care Ministerul Apărării Naționale a încheiat-o cu firma israeliană Elbit. Conform contractului, Armata va primi șapte sisteme Watchkeeper X, însă până acum MApN a plătit trei sisteme. Un sistem Watchkeeper X este alcătuit din centrul de comandă, sisteme de telecomunicații și câte trei drone. Aparatele de zbor vor fi construite în România, însă primele drone sunt testate în Israel. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această achiziție pentru România, am fost și noi în Israel, unde am asistat la zboruri de antrenament, într-o bază secretă.

Suntem în Israel, într-o bază militară din nordul țării. Pretutindeni se aude zgomotul unei elice, însă e greu să reperezi sursa. Pe cer nu vezi nimic. Nici nu ai avea cum. Drona care scoate sunetul se află la o înălțime de 1.000 de metri. Chiar dacă nu o vezi, ea te vede. Este vorba despre o dronă Watchkeeper X. Radarul aparatului de zbor detectează orice țintă aflată pe o rază de 200 de kilometri, iar camera de ultimă generație are un zoom imens, care îi ajută pe militari să vadă oameni de la o distanță de 4–5 kilometri. Misiunea dronei Watchkeeper X este, în principal, una de supraveghere, dar aparatul de zbor poate să fie dotat și cu rachete, pentru scenariile în care este nevoie de un atac. Watchkeeper X are o autonomie mare, pentru dronele de acest tip. Aparatul de zbor poate să stea în aer 16 ore fără să fie alimentat. Conform contractului, toate dronele Watchkeeper vor fi produse în România.

„Acest proiect de UAS (Unmanned Aircraft System) a adus încă 100 de angajați noi în România. Am deschis câteva întreprinderi. Toate dronele livrate sunt produse în România, împreună cu stațiile de control. Materialele compozite sunt făcute în Chitila, avionul este asamblat la Bacău, iar stația de control terestru este produsă în București. După ce sistemul va fi livrat, mentenanța se va face tot în România”, ne-a explicat unul dintre reprezentanții companiei.

Contractul a fost semnat în 2023, iar primele sisteme ar fi trebuit să fie livrate în această vară. Din cauza războiului dintre Israel și Hamas, livrările au întârziat. Compania israeliană a cerut o amânare, invocând o situație de forță majoră. La începutul anului, Armata a aprobat o amânare de 6 luni, care însă este posibil să fie depășită, ceea ce ar însemna că israelienii ar trebui să plătească penalități. Reprezentanții firmei spun însă că primele drone Watchkeeper X vor fi livrate în câteva luni, urmând să fie operaționale la jumătatea anului 2026. Aceste aparate de zbor pot fi folosite cel puțin 15 ani, urmând ca apoi să treacă printr-un proces de modernizare.

Cele 7 sisteme Watchkeeper X vor fi împărțite între toate Statele Majore ale Armatei Române: 3 către Forțele Terestre, 3 la Forțele Navale și un sistem pentru Forțele Aeriene. Watchkeeper X este un sistem extrem de util pentru coordonare terestră a militarilor. Odată ce ținta este depistată de dronă, este aproape imposibil de pierdut, iar cei din centrul de comandă primesc în timp real date despre poziționarea inamicilor. Cu aceste informații, trupele terestre pot să îi prindă în ambuscadă pe inamici. Watchkeeper X poate să fie folosită și în scop civil. Camera dronei are inclusiv opțiune de detectare pe timp de noapte, așa că poate să fie extrem de utilă Poliției de Frontieră, pentru prinderea contrabandiștilor, sau Poliției Române, pentru găsirea fugarilor sau a persoanelor dispărute. În plus, drona poate să decoleze de pe teren accidentat.

„Testăm des în cazuri de vreme severă. Dacă vrei ca dispozitivul să fie eficient, atunci trebuie să fie folosit pe tot timpul anului, inclusiv în condiții de vreme severă. Vrem ca toți clienții noștri să aibă flexibilitate operațională. Asta înseamnă că se poate decola sau ateriza în multe locuri. La asta lucrăm”, spune unul dintre inginerii care lucrează în compania israeliană.

Drona Watchkeeper X nu a fost testată în luptă, însă predecesorul său, modelul Watchkeeper, a fost de mare ajutor în războiul din Afganistan. Marea Britanie a folosit aparatul de zbor pentru găsirea insurgenților și pentru retragerea în siguranță a trupelor aliate. Drona a mai fost folosită în misiuni de supraveghere, pentru menținerea securității naționale. Odată livrate, dronele Watchkeeper vor deveni vioara întâi a Armatei, în ceea ce privește misiunile de intelligence, supraveghere și recunoaștere. În cazul unor scenarii de luptă, Ministerul Apărării se poate baza pe dronele Bayraktar, pentru atacarea unor poziții inamice.

Citește și:

VIDEO EXCLUSIV Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt testate într-o bază militară secretă