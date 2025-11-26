Live TV

Video Exclusiv REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone israeliene. Aparatele vor fi fabricate în țara noastră

Valentin Stan Data publicării:
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
Dronă militară produsă de israelienii de la Elbit în România, care va intra în componența sistemului Watchkeeper X Foto: captură video

400 de milioane de dolari pentru drone care pot să detecteze orice mișcare a rușilor în apropierea României. Este afacerea pe care Ministerul Apărării Naționale a încheiat-o cu firma israeliană Elbit. Conform contractului, Armata va primi șapte sisteme Watchkeeper X, însă până acum MApN a plătit trei sisteme. Un sistem Watchkeeper X este alcătuit din centrul de comandă, sisteme de telecomunicații și câte trei drone. Aparatele de zbor vor fi construite în România, însă primele drone sunt testate în Israel. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această achiziție pentru România, am fost și noi în Israel, unde am asistat la zboruri de antrenament, într-o bază secretă.

Suntem în Israel, într-o bază militară din nordul țării. Pretutindeni se aude zgomotul unei elice, însă e greu să reperezi sursa. Pe cer nu vezi nimic. Nici nu ai avea cum. Drona care scoate sunetul se află la o înălțime de 1.000 de metri. Chiar dacă nu o vezi, ea te vede. Este vorba despre o dronă Watchkeeper X. Radarul aparatului de zbor detectează orice țintă aflată pe o rază de 200 de kilometri, iar camera de ultimă generație are un zoom imens, care îi ajută pe militari să vadă oameni de la o distanță de 4–5 kilometri. Misiunea dronei Watchkeeper X este, în principal, una de supraveghere, dar aparatul de zbor poate să fie dotat și cu rachete, pentru scenariile în care este nevoie de un atac. Watchkeeper X are o autonomie mare, pentru dronele de acest tip. Aparatul de zbor poate să stea în aer 16 ore fără să fie alimentat. Conform contractului, toate dronele Watchkeeper vor fi produse în România.

„Acest proiect de UAS (Unmanned Aircraft System) a adus încă 100 de angajați noi în România. Am deschis câteva întreprinderi. Toate dronele livrate sunt produse în România, împreună cu stațiile de control. Materialele compozite sunt făcute în Chitila, avionul este asamblat la Bacău, iar stația de control terestru este produsă în București. După ce sistemul va fi livrat, mentenanța se va face tot în România”, ne-a explicat unul dintre reprezentanții companiei.

Contractul a fost semnat în 2023, iar primele sisteme ar fi trebuit să fie livrate în această vară. Din cauza războiului dintre Israel și Hamas, livrările au întârziat. Compania israeliană a cerut o amânare, invocând o situație de forță majoră. La începutul anului, Armata a aprobat o amânare de 6 luni, care însă este posibil să fie depășită, ceea ce ar însemna că israelienii ar trebui să plătească penalități. Reprezentanții firmei spun însă că primele drone Watchkeeper X vor fi livrate în câteva luni, urmând să fie operaționale la jumătatea anului 2026. Aceste aparate de zbor pot fi folosite cel puțin 15 ani, urmând ca apoi să treacă printr-un proces de modernizare.

Cele 7 sisteme Watchkeeper X vor fi împărțite între toate Statele Majore ale Armatei Române: 3 către Forțele Terestre, 3 la Forțele Navale și un sistem pentru Forțele Aeriene. Watchkeeper X este un sistem extrem de util pentru coordonare terestră a militarilor. Odată ce ținta este depistată de dronă, este aproape imposibil de pierdut, iar cei din centrul de comandă primesc în timp real date despre poziționarea inamicilor. Cu aceste informații, trupele terestre pot să îi prindă în ambuscadă pe inamici. Watchkeeper X poate să fie folosită și în scop civil. Camera dronei are inclusiv opțiune de detectare pe timp de noapte, așa că poate să fie extrem de utilă Poliției de Frontieră, pentru prinderea contrabandiștilor, sau Poliției Române, pentru găsirea fugarilor sau a persoanelor dispărute. În plus, drona poate să decoleze de pe teren accidentat.

„Testăm des în cazuri de vreme severă. Dacă vrei ca dispozitivul să fie eficient, atunci trebuie să fie folosit pe tot timpul anului, inclusiv în condiții de vreme severă. Vrem ca toți clienții noștri să aibă flexibilitate operațională. Asta înseamnă că se poate decola sau ateriza în multe locuri. La asta lucrăm”, spune unul dintre inginerii care lucrează în compania israeliană.

Drona Watchkeeper X nu a fost testată în luptă, însă predecesorul său, modelul Watchkeeper, a fost de mare ajutor în războiul din Afganistan. Marea Britanie a folosit aparatul de zbor pentru găsirea insurgenților și pentru retragerea în siguranță a trupelor aliate. Drona a mai fost folosită în misiuni de supraveghere, pentru menținerea securității naționale. Odată livrate, dronele Watchkeeper vor deveni vioara întâi a Armatei, în ceea ce privește misiunile de intelligence, supraveghere și recunoaștere. În cazul unor scenarii de luptă, Ministerul Apărării se poate baza pe dronele Bayraktar, pentru atacarea unor poziții inamice.

Citește și:

VIDEO EXCLUSIV Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt testate într-o bază militară secretă

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurofighter typhoon in zbir
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe
drone in zbor
Reacție din Polonia, după pătrunderea unei drone în România: NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic
drone in zbor
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului
steag hezbollah
Iranul vrea răzbunare după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hezbollah, într-un atac în Beirut
Bnei Menashe
Israelul vrea să repopuleze nordul țării cu mii de indieni urmași ai unui vechi trib menționat în Biblie
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA. Dezvăluiri dintr-o...
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara...
NOWA DEBA, POLAND. 21 September 2022. Soldiers from Poland, the USA and Great Britain take part in the joint military exercise 'BEAR 22' (Polish: Niedzwiedz 22') in Podkarpacie, in eastern Poland. The exercises will last until Friday and are designed to
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de...
Ultimele știri
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania
O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cine are dreptul la cumul pensie-salariu. S-a scurtat lista excepțiilor
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu