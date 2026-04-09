Dronele ucrainene lovesc armata lui Putin: „Rupem coloana vertebrală a inamicului”. Care e situația pe front

Ucraina susține că își menține inițiativa pe front, în timp ce unitățile de drone provoacă pierderi tot mai mari armatei ruse. Comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi afirmă că sistemele fără pilot au devenit esențiale în slăbirea forțelor lui Putin, contribuind la blocarea unei ofensive de amploare și la lovirea infrastructurii militare, scrie Kyiv Post.

Pierderi tot mai mari pentru armata lui Putin

Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram, unul dintre factorii-cheie ai avantajului Ucrainei îl reprezintă forțele fără pilot, care provoacă în prezent cele mai semnificative și eficiente pierderi trupelor ruse.

„Timp de patru luni consecutive, începând din decembrie 2025, unitățile noastre de sisteme fără pilot au neutralizat mai mult personal inamic decât reușește acesta să recruteze în rândurile sale”, a declarat Sîrskîi.

El a precizat că, în cadrul unei reuniuni dedicate dezvoltării sistemelor fără pilot, armata a analizat rezultatele din luna martie.

„În martie, comparativ cu februarie, pierderile totale de personal inamic provocate de unitățile noastre de sisteme fără pilot au crescut cu 29%. Le mulțumesc militarilor noștri pentru activitatea eficientă!”, a scris Sîrskîi.

Acesta a adăugat că, în medie, unitățile de sisteme fără pilot desfășoară acum peste 11.000 de misiuni de luptă pe zi. Totodată, în martie, numărul țintelor confirmate lovite a crescut cu 50% față de februarie, depășind 150.000 în total.

Aș dori să evidențiez separat creșterea eficienței capacităților noastre de lovire la distanță medie. Aproape 350 de lovituri au fost executate în adâncimea operativă (30-120 de kilometri).

Potrivit acestuia, forțele ucrainene au lovit în martie 143 de obiective logistice și depozite rusești, 52 de posturi de comandă, 20 de obiective din sectorul petrolier și energetic, precum și alte ținte.

Sîrskîi a afirmat că aceste rezultate reflectă efectul combinat al producției interne de sisteme aeriene fără pilot, al îmbunătățirii competențelor operatorilor și al deciziilor organizatorice luate de conducerea militară ucraineană.

De asemenea, sistemele robotice terestre ucrainene au crescut numărul misiunilor îndeplinite cu peste 50% în martie, comparativ cu februarie.

În același timp, Sîrskîi a recunoscut că și Rusia și-a extins forțele de sisteme fără pilot. Potrivit datelor de informații, numărul militarilor ruși din aceste unități a ajuns la 101.000 la începutul lunii aprilie și este estimat să crească la 165.500 până la sfârșitul anului 2026.

„Prin urmare, nu avem dreptul să ne oprim în această confruntare decisivă”, a scris Sîrskîi.

El a subliniat că dezvoltarea unităților de sisteme fără pilot în diferite ramuri ale armatei ucrainene continuă.

„De această dată, merită remarcată activitatea complexă a Brigăzii 414 Separate de Sisteme Fără Pilot (USF) «Păsările lui Madyar» în detectarea și distrugerea punctelor de lansare ale dronelor inamice”, a mai scris acesta.

„Continuăm să rupem coloana vertebrală a inamicului”

„Un indicator relevant: în martie au fost neutralizate cu 26% mai multe poziții ale piloților inamici decât în februarie”, a adăugat el.

Șeful AFU a precizat că, în urma reuniunii, a stabilit noi sarcini pentru dezvoltarea în continuare a sistemelor fără pilot ale Ucrainei.

Continuăm să rupem coloana vertebrală a inamicului și, în același timp, salvăm viețile soldaților ucraineni.

Într-un raport ulterior, publicat joi, acesta a adăugat că activitatea trupelor ruse este deosebit de intensă în direcția Pokrovsk, unde, în ultima săptămână, forțele de apărare au respins în total 260 de atacuri rusești.

El a menționat că a efectuat o nouă deplasare de lucru în zona de responsabilitate a Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian.

„M-am întâlnit cu comandanții Brigăzii 155 Separate Mecanizate «Anna Kyivska», ai Brigăzii 25 Aeropurtate «Sicheslav» și ai unităților de asalt”, a raportat șeful AFU.

În cadrul întâlnirilor, au fost discutate detaliile situației operative, propunerile comandanților pentru creșterea eficienței acțiunilor de luptă și opțiunile pentru acțiuni viitoare. De asemenea, au fost analizate metodele de contracarare a dronelor rusești, în special a celor de tip FPV.

„În timpul acestei deplasări, am discutat, de asemenea, cu comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert «Madyar» Brovdi, o serie de inițiative care ar trebui să reducă numărul ocupanților ruși”, a scris Sîrskîi.

„I-am decorat pe cei mai buni militari. Le mulțumesc soldaților pentru rezistența, profesionalismul și rezultatele lor înalte în distrugerea inamicului”, a adăugat el.

La sfârșitul lunii martie, Sîrskîi declara că pierderile ruse au crescut semnificativ pe fondul intensificării luptelor, în contextul schimbării condițiilor meteorologice.

El a precizat că numărul confruntărilor zilnice a depășit 200 timp de mai multe zile consecutive, explicând escaladarea prin schimbările sezoniere care au determinat forțele ruse să crească presiunea pe mai multe sectoare ale frontului.

Potrivit acestuia, intensificarea activității ruse necesită adoptarea unor abordări noi, asimetrice, pe câmpul de luptă.

El a subliniat că forțele ucrainene acționează pentru a prelua inițiativa și a recâștiga poziții.

„Trupele ucrainene acționează activ, preiau inițiativa și continuă să-și refacă pozițiile”, a declarat Sîrskîi.

Editor : Ș.A.