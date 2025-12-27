Live TV

Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani

Data publicării:
profimedia-1061769963
Perry Bamonte Foto: Profimedia

Chitaristul și clăparul trupei The Cure, Perry Bamonte, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat fromația muzicală pe site-ul său.

Într-o declarație publicată pe site-ul The Cure, trupa a anunțat că muzicianul britanic a murit „după o scurtă peroadă de boală, acasă, de Crăciun”, spunând că face acest anunț cu „o imensă tristețe”.

„Liniștit, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ, «Teddy» a fost o parte caldă și vitală a poveștii The Cure”, scrie în mesajul trupei.

După ce a făcut parte din echipa de turneu a formației The Cure din 1984, Bamonte a fost invitat să se alăture formației după plecarea claviaturistului Roger O'Donnell în 1990.

A continuat să cânte la chitară, clape și bas pe cinci albume de studio, apărând pe piese precum „Friday I'm In Love”, „High” și „A Letter To Elise”.

Bamonte a apărut și pe albumele live ale formației The Cure, „Paris” și „Show”, ambele lansate în 1993, și a cântat în peste 400 de concerte pe parcursul a 14 ani.

Bamonte a devenit ulterior basistul supergrupului Love Amongst Ruin.

S-a reîntors în formația The Cure în 2022, cântând alături de ei până în 2024.

Fostul baterist al formației The Cure, Lol Tolhurst, a postat un omagiu pe Instagram, spunând: „Sunt foarte trist să aud de moartea lui Perry Bamonte... Adio, Teddy.”

Formată în Crawley în 1976 de solistul Robert Smith, Tolhurst și Michael Dempsey, formația The Cure a avut o componență care s-a schimbat regulat și este cunoscută pentru influența sa puternică asupra muzicii goth, post-punk și indie.

În 2019, Bamonte a fost prezent când The Cure a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Bamonte era, de asemenea, pasionat de pescuit și și-a construit o carieră ca ilustrator, contribuind la revista Fly Culture.

