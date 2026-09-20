Băsescu: Aud olguţi de-ăştia care spun că Mureşan nu trăieşte în România. 80% din românii care lucrează la PE au casă, familie acolo

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu ironizează ieşirea publică a Liei Olguţa Vasilescu, una dintre figurile proeminente ale PSD, cu privire la faptul că premierul desemnat Sigfried Mureşan nu locuieşte în România. „Aud olguţi de-ăştia care... Dom'le, dar nu trăieşte în România. Păi, dragi olguţi, trebuie să ştiţi că 80% din tinerii români care lucrează la Parlamentul European au casă, masă, familie în Belgia sau la Strasbourg”, spune fostul şef al statului, care este de părere că actualul preşedinte Nicuşor Dan nu a avut altă opţiune, la desemnarea premierului, care să nu creeze impresia că se apropie de PSD.

Traian Băsescu spune că nu ştie ce şanse are Sigfried Mureşan de a fi învestit prim ministru şi respinge ideea conform căreia fiica sa, Elena, sau fosta sa consilieră Elena Udrea ar fi contribit la ascensiunea lui Mureşan în politică.

„Nu ştiu (ce şanse are să fie votat prim ministru – n.r.) aici nu vreau să intru în analiză, dar am vrut să clarific lucrurile legate de Sigfried Mureşan, că auzisem şi varianta ba că l-a adus Elena Udrea, ba că l-a adus Elena Băsescu... Nu! Eu l-am cunoscut, l-am văzut de câteva ori şi eu am spus: luaţi-l că e un om cu care nu ne facem de râs la Bruxelles”, a afirmat Traian Băsescu duminică seară, la România Tv, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului o ironoizează pe social-democrata Olguţa Vasilescu, după ce aceasta a atras atenţia că premierul desemnat Sigfried Mureşan nu locuieşte în România.

Învestirea unui guvern condus de Mureşan ar fi un mare câştig prin natura relaţiilor”

„Sigfried Mureşan s-a născut în România, s-a educat în România şi aud olguţi de-ăştia care... Dom'le, dar nu trăieşte în România. Păi, dragi olguţi, trebuie să ştiţi că 80% din tinerii români care lucrează la Parlamentul European au casă, masă, familie în Belgia sau la Strasburg, sau... nu mai locuiesc în România pentru că sunt bine plătiţi şi au condiţii să trăiască acolo cât timp au serviciu la Parlamentul European sau la Comisie” a adăugat Băsescu.

Fostul şef de stat este de părere că Nicuşor Dan nu a avut altă opţiune privind desemnarea.

„Nicuşor Dan este într-o situaţie dificilă, adică este acuzat că l-a încurajat pe Grindeanu să dea jos guvernul condus de Bolojan, iar acum era între opţiunea Grindeanu sau propunerea PNL-ului, Sigfried Mjureşan. După părerea mea, n-a avut variantă, decât să-l desemneze pe Sigfried Mureşan, pentru a păstra ideea de parteneriat cu dreapta şi nu cu PSD-ul”, consideră Traian Băsescu.

Băsescu susţine că, din punctul de vedere al României, învestirea unui guvern condus de Mureşan „ar fi un mare câştig prin natura relaţiilor” pe care acesta le are la Bruxelles.

„Ursula negociează cu el bugetul, nu cu mine, nu cu dumneavoastră, nu cu Olguţa Vasilescu, nu cu Grindeanu, Parlamentul este reprezentat de el în problema bugetului. Şi atunci se face bugetul 2028-2034, dar se fac şi bugetele anuale care se negociează tot de,domnul Siegfried Mureşan cu Comisia”, argumentează fostul preşedinte.

Editor : Liviu Cojan