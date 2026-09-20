Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că social-democrații pot strânge o majoritate parlamentară pentru a construi un guvern în jurul partidului.

„Aritmetic, putem să construim o majoritate. PSD, minorități, dacă există UDMR, celelalte partide construite în interiorul Parlamentului, cei neafiliați. Așteptăm voturi inclusiv de la parlamentari PNL, eventual USR și AUR, dar nu voturi ca discuții între partide”, susține Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat la Antena 3 CNN, despre consultările de la Palatul Cotroceni, că mesajul PSD a fost că nu au în acest moment voturile necesare pentru a trece un guvern.

„Am fost absolut corecţi şi am spus că putem să încercăm, că nu avem în acest moment plus 233 de voturi, că dacă UDMR-ul ar veni lângă noi, nici nu ştiu dacă am punctat, asta e o chestie pe care o tot spunem în spaţiul public, am putea să ajungem la 233 de voturi, pentru că totuşi, dintre partidele cu care am fost în coaliţie până acum, două dintre ele au spus: nu mai discutăm niciodată cu PSD-ul, UDMR-ul nu s-a poziţionat aşa şi cei de la UDMR tot timpul i-am perceput ca fiind raţionali şi care la un moment dat ar putea să decidă pentru a debloca această situaţie, venind câteodată şi cu propuneri poate mai lucide decât le văd partidele care sunt tot timpul într-o competiţie”, a arătat el, conform News.ro.

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Editor : A.C.