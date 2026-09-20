Live TV

Video Claudiu Manda: Putem să construim o majoritate parlamentară în jurul PSD

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu. Foto:Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că social-democrații pot strânge o majoritate parlamentară pentru a construi un guvern în jurul partidului.

„Aritmetic, putem să construim o majoritate. PSD, minorități, dacă există UDMR, celelalte partide construite în interiorul Parlamentului, cei neafiliați. Așteptăm voturi inclusiv de la parlamentari PNL, eventual USR și AUR, dar nu voturi ca discuții între partide”, susține Claudiu Manda. 

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat la Antena 3 CNN, despre consultările de la Palatul Cotroceni, că mesajul PSD a fost că nu au în acest moment voturile necesare pentru a trece un guvern. 

„Am fost absolut corecţi şi am spus că putem să încercăm, că nu avem în acest moment plus 233 de voturi, că dacă UDMR-ul ar veni lângă noi, nici nu ştiu dacă am punctat, asta e o chestie pe care o tot spunem în spaţiul public, am putea să ajungem la 233 de voturi, pentru că totuşi, dintre partidele cu care am fost în coaliţie până acum, două dintre ele au spus: nu mai discutăm niciodată cu PSD-ul, UDMR-ul nu s-a poziţionat aşa şi cei de la UDMR tot timpul i-am perceput ca fiind raţionali şi care la un moment dat ar putea să decidă pentru a debloca această situaţie, venind câteodată şi cu propuneri poate mai lucide decât le văd partidele care sunt tot timpul într-o competiţie”, a arătat el, conform News.ro.

Citește și Claudiu Manda: Siegfried Mureșan, un alt Bolojan ceva mai tânăr. Cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie premier 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
putin vot calculator captura
4
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
5
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Digi Sport
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu inquam
Băsescu: Aud olguţi de-ăştia care spun că Mureşan nu trăieşte în România. 80% din românii care lucrează la PE au casă, familie acolo
Siegfried Mureșan.
Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan. Cum arată primele calcule
claudiu manda
Claudiu Manda: Siegfried Mureșan, un alt Bolojan ceva mai tânăr. Cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie premier
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu: „Vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă”
Recomandările redacţiei
cancelarul german friedrich merz
AfD a mai câștigat o rundă de alegeri regionale din Germania, conform...
nicusor dan si Antonio Guterres
Nicuşor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres: România va contribui la...
nave pe marea neagra la sulina
Fragmente de dronă au fost găsite în trei locuri diferite din Marea...
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Iranul se așteaptă la un nou atac de amploare și amenință SUA cu...
Ultimele știri
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York
Mesaje anti-extremism, la manifestaţia din Capitală: „Dragostea de ţară nu e legionară”
Probleme pentru trenul „România”, pe podul Giurgiu-Ruse. Circulația a fost reluată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol...
Fanatik.ro
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Ianis Hagi a ratat transferul la Wolfsburg: Adrian Ilie dezvăluie acum ce s-a întâmplat cu oferta
Adevărul
O provocare pe TikTok a dus la tragedia din Prahova, unde doi tineri au murit într-un accident. Mărturia...
Playtech
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Anamaria Prodan a intervenit, după ce Gigi Becali a bătut palma cu Reghecampf! ”Al doilea...
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...