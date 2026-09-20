Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară, despre şedinţa conducerii PSD de luni, că el o să voteze ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan, el arătând că, cu astfel de declaraţii, precum cele făcute în ultimele zile, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru. „Noi am sperat ca nominalizarea preşedintelui să fie un premier PSD”, a mai spus Manda.

„Eu cred, în primul rând, că domnul Siegfried, cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru. Pe de altă parte, să spui că PSD nu este pro-european, în condiţiile în care unul dintre comisarii europeni este de la PSD, este doar încă o scorneală din partea domniei sale. Ce vreau să-i amintesc domnului Siegfried şi mai degrabă românilor, este că domnul Bolojan stă la guvernare de patru luni de zile printr-o înţelegere secretă pe care a avut-o cu domnul Simion, lucru pe care la momentul respectiv nu l-a spus şi vorbesc de momentul în care existau şanse ca guvernul Veştea să fie investit, şi să nu mai fim în această situaţie în care suntem acum”, a spus secretarul general al PSD, la Antena 3, conform News.ro.

Despre şedinţa PSD, el a subliniat că „nu crede că se va decide să revină asupra acelei rezoluţii pe care o au, dar este normal ca într-o astfel de situaţie să dezbată intern”.

„Noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă preşedintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să spunem tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi aici ar trebui să discutăm între noi, cum vedem lucrurile. Iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorinţe a domnului Mureşean de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că înainte de a ne pronunţa noi ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare de un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea haştagiştilor, eu am şi acolo un vot în Biroul permanent, o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers şi să voteze un guvern Siegfried Mureşean. Şi nu pentru că e o chestiune de ambiţii, ci mai degrabă există o explicaţie”, a menţionat Claudiu Manda.

El a arătat că prima explicaţie este că îşi propune să continue politicile lui Ilie Bolojan, „deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, în condiţiile în care aproape 90% dintre români spun că direcţia este greşită”. „Păi de aia l-am dat jos pe Bolojan?”, a adăugat Manda.

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Editor : A.C.