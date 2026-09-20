Live TV

Video Claudiu Manda: Siegfried Mureșan, un alt Bolojan ceva mai tânăr. Cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie premier

Data actualizării: Data publicării:
claudiu manda
Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară, despre şedinţa conducerii PSD de luni, că el o să voteze ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan, el arătând că, cu astfel de declaraţii, precum cele făcute în ultimele zile, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru. „Noi am sperat ca nominalizarea preşedintelui să fie un premier PSD”, a mai spus Manda.

„Eu cred, în primul rând, că domnul Siegfried, cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru. Pe de altă parte, să spui că PSD nu este pro-european, în condiţiile în care unul dintre comisarii europeni este de la PSD, este doar încă o scorneală din partea domniei sale. Ce vreau să-i amintesc domnului Siegfried şi mai degrabă românilor, este că domnul Bolojan stă la guvernare de patru luni de zile printr-o înţelegere secretă pe care a avut-o cu domnul Simion, lucru pe care la momentul respectiv nu l-a spus şi vorbesc de momentul în care existau şanse ca guvernul Veştea să fie investit, şi să nu mai fim în această situaţie în care suntem acum”, a spus secretarul general al PSD, la Antena 3, conform News.ro.

Despre şedinţa PSD, el a subliniat că „nu crede că se va decide să revină asupra acelei rezoluţii pe care o au, dar este normal ca într-o astfel de situaţie să dezbată intern”. 

„Noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă preşedintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să spunem tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi aici ar trebui să discutăm între noi, cum vedem lucrurile. Iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorinţe a domnului Mureşean de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că înainte de a ne pronunţa noi ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare de un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea haştagiştilor, eu am şi acolo un vot în Biroul permanent, o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers şi să voteze un guvern Siegfried Mureşean. Şi nu pentru că e o chestiune de ambiţii, ci mai degrabă există o explicaţie”, a menţionat Claudiu Manda. 

El a arătat că prima explicaţie este că îşi propune să continue politicile lui Ilie Bolojan, „deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, în condiţiile în care aproape 90% dintre români spun că direcţia este greşită”. „Păi de aia l-am dat jos pe Bolojan?”, a adăugat Manda. 

Citește și Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu: „Vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă” 

Citește și Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
putin vot calculator captura
4
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
5
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Digi Sport
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Claudiu Manda: Putem să construim o majoritate parlamentară în jurul PSD
traian basescu inquam
Băsescu: Aud olguţi de-ăştia care spun că Mureşan nu trăieşte în România. 80% din românii care lucrează la PE au casă, familie acolo
Siegfried Mureșan.
Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan. Cum arată primele calcule
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu: „Vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă”
Recomandările redacţiei
cancelarul german friedrich merz
AfD a mai câștigat o rundă de alegeri regionale din Germania, conform...
nicusor dan si Antonio Guterres
Nicuşor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres: România va contribui la...
nave pe marea neagra la sulina
Fragmente de dronă au fost găsite în trei locuri diferite din Marea...
BUCURESTI - PIATA VICTORIEI - PROTEST LUPII TRICOLORI - 20 SEP
Mesaje anti-extremism, la manifestaţia din Capitală: „Dragostea de...
Ultimele știri
Probleme pentru trenul „România”, pe podul Giurgiu-Ruse. Circulația a fost reluată
Victorie frumoasă pentru Gloria Bistriţa, cu Odense, în Liga Campionilor
Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol...
Fanatik.ro
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Ianis Hagi a ratat transferul la Wolfsburg: Adrian Ilie dezvăluie acum ce s-a întâmplat cu oferta
Adevărul
O provocare pe TikTok a dus la tragedia din Prahova, unde doi tineri au murit într-un accident. Mărturia...
Playtech
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Anamaria Prodan a intervenit, după ce Gigi Becali a bătut palma cu Reghecampf! ”Al doilea...
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...