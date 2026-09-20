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Video Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan. Cum arată primele calcule

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Din articol
Discuții despre împărțirea funcțiilor din Guvern

PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin pe premierul desemnat, au discutat duminică seară despre programul de guvernare, urmând ca luni Siegfried Mureșan să aibă o ședință cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Au fost discuții zilele acestea și în ce privește împărțirea ministerelor. Potrivit surselor Digi24, liderii iau în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la Finanțe.

Au fost câteva zile pline de întâlniri. Vorbim despre ședințe formale sau informale pentru a tranșa trei lucruri importante: voturile pentru învestirea Guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

Discuțiile s-au axat pe ce și-ar propune viitorul Guvern să facă. Potrivit surselor Digi24, liderii PNL au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă.

Duminică seară, ar fi existat o discuție între reprezentanți de la PNL, USR și UDMR tocmai ca să adune toate aceste propuneri, iar cel mai probabil mâine o să aibă loc și o ședință a liderilor Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor împreună cu Siegfried Mureșan pentru a da acceptul final pe acest program de guvernare.

Discuții despre împărțirea funcțiilor din Guvern

În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, dar rămâne de văzut cu ce alte măsuri va veni în plus. Apoi trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri.

Din informațiile obținute de Digi24, liderii iau în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la Finanțe. Cel mai probabil, nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat. La fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent.

Totodată, trebuie să vadă în schimb cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al Agriculturii, ar putea să revină UDMR, având în vedere că Tanczos Barna conduce oricum ministerul interimar.

Dar odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, Siegfried Mureșan trebuie să negocieze și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.

Luni ar urma să fie publicat în monitorul oficial decretul de desemnare al lui Siegfried Mureșan ca premier. Asta înseamnă că, tot începând de mâine, decurg cele 10 zile în care acesta  trebuie să vină în Parlament atât cu programul de guvernare, cât și cu lista de miniștri.

Calendarul negocierilor va fi stabilit în urma unei întâlniri între liderii celor trei formațiuni care îl susțin pe Mureșan - PNL, USR și UDMR.

PSD se reunește mâine în ședință, în condițiile în care, vineri, Sorin Grindeanu îl critica pe Siegfried Mureșan că nu a venit cu un „plan pentru România”, după patru luni în care „au ținut țara blocată”.

N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România.

Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă.

Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii”, scria Sorin Grindeanu pe Facebook.

 

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