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Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York

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Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York. Foto: Facebook
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi Mirabela Grădinaru au depus flori, duminică, la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează Agerpres.

Nicuşor Dan a transmis, într-o postare pe platforma X, că i-a omagiat pe toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acea zi, inclusiv pe cetăţenii români care nu s-au mai întors acasă.

„Ne amintim vieţile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată”, a scris preşedintele.

În mesajul său, Nicuşor Dan a subliniat şi solidaritatea dintre România şi Statele Unite, afirmând că România a fost alături de aliatul american după atentatele din 11 septembrie şi va continua să sprijine SUA în lupta împotriva terorismului.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, eveniment la care participă lideri şi reprezentanţi ai statelor membre pentru dezbateri privind principalele probleme internaţionale.

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Editor : Liviu Cojan

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