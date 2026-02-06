Live TV

Norvegia anchetează legăturile oficialilor săi cu Epstein, în contextul în care tot mai multe state europene sunt afectate de scandal

Data publicării:
Norwegian newspapers report on the royal family
Ziarele norvegiene relatează luni (02.02.2026) despre procesul împotriva lui Marius Borg Høiby și despre contactele mamei sale, prințesa moștenitoare Mette-Marit, cu infractorul sexual Epstein.
Din articol
Norvegia, prinsă în scandalul Epstein 

Norvegia pare a fi pe cale să lanseze o anchetă asupra propriului minister de Externe privind legăturile cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, fiind una dintre numeroasele națiuni europene afectate de un scandal care încă nu a provocat repercusiuni politice majore în SUA, transmite Reuters

Publicarea unui număr enorm de fișiere noi săptămâna trecută a dezvăluit o serie de legături ale lui Epstein cu politicieni, membri ai familiilor regale și persoane extrem de bogate. 

Viitorul premierului britanic Keir Starmer pare din ce în ce mai incert din cauza deciziei sale de anul trecut de a-l numi pe Peter Mandelson, care era prieten apropiat cu Epstein, ambasador la Washington. 

Fratele regelui, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost deja obligat să renunțe la titlul regal și la reședința sa luxoasă, iar presiunea asupra lui crește acum pentru a depune mărturie în SUA. 

În Slovacia, consilierul pentru securitate națională al prim-ministrului Robert Fico a demisionat după ce au fost dezvăluite e-mailuri în care discuta cu Epstein despre fete tinere. 

Iar fostul ministru francez al culturii, Jack Lang, este îndemnat să demisioneze din funcția de președinte al Institutului Lumii Arabe. 

Citește și: O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV) 

Norvegia, prinsă în scandalul Epstein 

Dar Norvegia, țara Premiului Nobel pentru Pace și adesea un punct de sprijin al diplomației internaționale, pare să aibă mai mult decât partea sa de consecințe. 

Personalități publice, printre care prințesa moștenitoare Mette-Marit și fostul prim-ministru și ministru de externe Thorbjoern Jagland, sunt toate supuse unei noi anchete. 

La fel și fostul ministru de externe Boerge Brende, acum lider al Forumului Economic Mondial; Mona Juul, ambasador în Iordania și Irak, și soțul acesteia, Terje Roed-Larsen. 

Vineri, Mette-Marit și-a cerut din nou scuze într-o declarație emisă de palat, în special față de rege și regină, pentru legăturile sale cu Epstein. Ultimele fișiere au arătat o corespondență extinsă prin e-mail cu acesta, chiar și după ce a fost găsit vinovat de crime sexuale împotriva copiilor în 2008. 

Jagland este, de asemenea, fost președinte al Comitetului Nobel norvegian. Juul și Roed-Larsen au contribuit la crearea canalului secret de contact între Organizația pentru Eliberarea Palestinei și guvernul israelian, care a dus la Acordurile de la Oslo din 1993-1995. 

Toți erau cunoscuți pentru legăturile lor cu Epstein, dar noile probe au oferit mult mai multe detalii. 

Majoritatea partidelor din parlamentul norvegian par dispuse să sprijine o anchetă independentă asupra ministerului de externe, potrivit presei norvegiene. Cu toate acestea, cotidianul VG a afirmat că premierul Jonas Gahr Stoere ar prefera ca ancheta să fie condusă de parlament. 

Unitatea de poliție pentru criminalitate economică din Norvegia a declarat joi că îl anchetează pe Jagland pentru suspiciune de corupție agravată. Avocatul lui Jagland a afirmat că clientul său este încrezător că își va demonstra nevinovăția și că va coopera. 

Ministerul de Externe a declarat că va solicita ridicarea imunității diplomatice de care se bucură Jagland, în calitate de șef al Consiliului Europei între 2009 și 2019, pentru a permite poliției să efectueze ancheta. 

Consiliul Europei a declarat că a efectuat o anchetă internă în decembrie și ianuarie, ca urmare a dosarelor Epstein publicate în noiembrie, și că „se vor lua măsuri suplimentare, după cum va fi necesar”. 

Juul a fost suspendată din minister pe durata anchetei interne. 

Avocatul lui Roed-Larsen a declarat că clientul său nu este suspectat de nicio infracțiune penală și că este gata să coopereze pe deplin cu autoritățile. El a spus că Roed-Larsen, în vârstă de 78 de ani, se află în reabilitare după un accident vascular cerebral și are dificultăți în a vorbi și a scrie. 

Brende a declarat că nu era la curent cu trecutul și activitățile criminale ale lui Epstein înainte de a-l întâlni pentru prima dată în 2018 și că regretă că nu l-a investigat mai amănunțit. 

Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, suferă de o boală pulmonară cronică, iar palatul a declarat că în prezent nu este în măsură să se exprime pe larg, așa cum și-ar dori. 

Familia regală a Norvegiei se confruntă deja cu mai multe provocări. Marius, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară căsătoriei sale cu prințul moștenitor Haakon, este în prezent judecat pentru viol și violență domestică. 

Citește și: Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian) 

Editor : A.C.

Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
