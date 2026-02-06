Live TV

O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri

Data actualizării: Data publicării:
bancnote de euro
Foto: GettyImages

Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.

„Sumele spălate de această reţea internaţională, în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019”, a anunţat procurorul naţional împotriva criminalităţii organizate, Vanessa Perree, într-un comunicat de presă.

Autorităţile judiciare române şi franceze au declanşat, marţi, o „amplă operaţiune de arestări coordonate”, soldată cu circa 20 de percheziţii. Patru persoane au fost arestate în România şi nouă în Franţa.

Patru persoane au fost puse sub acuzare de magistraţii de instrucţie francezi, potrivit comunicatului de presă, notează AFP, citată de Agerpres.

„Totodată, trei din cei patru inculpaţi arestaţi în România au făcut deja obiectul procedurilor de extrădare, în timp ce al patrulea coinculpat a fost plasat în arest preventiv în aşteptarea predării sale iminente autorităţilor franceze”, adaugă comunicatul.

Aceste operaţiuni au fost efectuate „în cadrul unei anchete declanşate în Franţa, graţie muncii importante de analiză a Brigăzii de cercetare şi investigaţie financiară (Brif) şi a agenţiei Tracfin, desfăşurată sub controlul a doi magistraţi de instrucţie specializaţi de la tribunalul judiciar din Paris şi urmărită de Parchetul naţional împotriva criminalităţii organizate (Pnaco)”, mai precizează comunicatul.

Ancheta, care va continua, se referă în special la spălarea de bani în formă agravată şi la disimularea acestei operaţiuni.

Au fost descoperiţi peste 200.000 de euro în numerar, iar instanţa au putut pune sechestru pe mai multe vehicule, bijuterii de lux şi conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nuuk groenlanda
Franţa şi Canada au inaugurat consulate în capitala Groenlandei
Europa Libera
Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria
politie masina franta
Atac cu grenadă la Grenoble, în Franța: șase oameni au fost răniți într-un salon de frumusețe, suspecții sunt în libertate
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)
retele sociale
Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni pentru platforme
Recomandările redacţiei
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de...
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia...
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului...
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul...
Ultimele știri
Norvegia anchetează legăturile oficialilor săi cu Epstein, în contextul în care tot mai multe state europene sunt afectate de scandal
De ce au defilat sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă