O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri

Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.

„Sumele spălate de această reţea internaţională, în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019”, a anunţat procurorul naţional împotriva criminalităţii organizate, Vanessa Perree, într-un comunicat de presă.

Autorităţile judiciare române şi franceze au declanşat, marţi, o „amplă operaţiune de arestări coordonate”, soldată cu circa 20 de percheziţii. Patru persoane au fost arestate în România şi nouă în Franţa.

Patru persoane au fost puse sub acuzare de magistraţii de instrucţie francezi, potrivit comunicatului de presă, notează AFP, citată de Agerpres.

„Totodată, trei din cei patru inculpaţi arestaţi în România au făcut deja obiectul procedurilor de extrădare, în timp ce al patrulea coinculpat a fost plasat în arest preventiv în aşteptarea predării sale iminente autorităţilor franceze”, adaugă comunicatul.

Aceste operaţiuni au fost efectuate „în cadrul unei anchete declanşate în Franţa, graţie muncii importante de analiză a Brigăzii de cercetare şi investigaţie financiară (Brif) şi a agenţiei Tracfin, desfăşurată sub controlul a doi magistraţi de instrucţie specializaţi de la tribunalul judiciar din Paris şi urmărită de Parchetul naţional împotriva criminalităţii organizate (Pnaco)”, mai precizează comunicatul.

Ancheta, care va continua, se referă în special la spălarea de bani în formă agravată şi la disimularea acestei operaţiuni.

Au fost descoperiţi peste 200.000 de euro în numerar, iar instanţa au putut pune sechestru pe mai multe vehicule, bijuterii de lux şi conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.

