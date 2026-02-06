De ce au defilat sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026 aduce o premieră absolută în istoria competiției: sportivii nu defilează dintr-un singur stadion, ci din patru locații diferite, aflate la sute de kilometri distanță unele de altele. Decizia organizatorilor este legată direct de structura extrem de dispersată a Jocurilor și de dorința de a reduce presiunea logistică asupra sportivilor.

Citește și: Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Italia găzduiește cea mai fragmentată ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de până acum, competițiile fiind organizate pe o suprafață de aproximativ 22.000 de kilometri pătrați, în mai multe orașe și zone montane din nordul țării. Astfel, parada sportivilor are loc simultan în Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo, fiecare locație fiind un centru important pentru probele olimpice.

Organizatorii au explicat că acest format a fost ales pentru a evita deplasările lungi și obositoare ale sportivilor, mai ales pentru cei care urmează să concureze la scurt timp după ceremonia de deschidere. În unele cazuri, drumul dintre zonele montane și Milano ar fi presupus mai multe ore de transport, cu impact direct asupra pregătirii și recuperării sportivilor.

În același timp, noul concept le permite sportivilor să defileze chiar din regiunile în care vor concura, aducând ceremonia mai aproape de esența sporturilor de iarnă și de peisajul alpin. Fiecare zonă gazdă are propriul moment festiv, însă parada este transmisă unitar la nivel global, astfel încât publicul să urmărească o singură ceremonie de deschidere, chiar dacă aceasta are loc în mai multe puncte simultan.

Oficialii competiției au subliniat că acest model reflectă noua filozofie a Comitetului Internațional Olimpic, care încurajează organizarea Jocurilor în mai multe orașe și regiuni, pentru a reduce costurile, impactul asupra mediului și presiunea asupra unui singur oraș-gazdă. Milano-Cortina 2026 devine astfel un experiment major pentru viitorul ceremoniilor olimpice.

Editor : Ș.A.