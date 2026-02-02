Live TV

Un tribunal din Bosnia şi Herţegovina a emis prima dată în istoria ţării un verdict pentru discriminare anti-LGBT+

drapelul comunitatii lgbt
Foto: GettyImages

Un tribunal bosniac a emis pentru prima dată în istoria ţării un verdict pentru discriminare împotriva unei deputate care a îndemnat la „izolarea” membrilor comunităţii LGBT+, a anunţat luni ONG-ul care a depus plângerea, informează AFP.

Acesta este primul verdict pronunţat pentru discriminare contra persoanelor LGBT+ după adoptarea unei legislaţii în materie în 2009.

Cuvintele incriminate fuseseră pronunţate de Samra Cosovic Hajdarevic, fostă deputată a parlamentului din cantonul Sarajevo, în aprilie 2019, după anunţarea primului Marş Pride organizat în capitala bosniacă în septembrie acelaşi an.

Într-un mesaj postat pe Facebook, ea scrisese: „Doresc ca aceste persoane să fie izolate şi ţinute cât mai departe posibil de copiii noştri şi de societate. Ca ele să se ducă în altă parte şi să-şi facă un oraş, o ţară, legi şi drepturi pe care nimeni să nu le conteste (acolo). Însă aici, NU!”.

Urmărită în justiţie de Sarajevo Open Centre (SOC), organizaţie de apărare a drepturilor femeilor şi comunităţii LGBT+, Cosic Hajdarevic fusese condamnată în primă instanţă în 2022 de un tribunal municipal din Sarajevo, notează AFP, citată de Agerpres.

Deputată a SDA, principala formaţiune bosniacă (musulmană) a ţării, Cosic Hajdarevic înaintase apel la un tribunal cantonal.

„Prin această decizie, tribunalul cantonal a confirmat pe deplin verdictul tribunalului de primă instanţă, subliniind că declaraţia făcută de acuzată (...) constituia un discurs al urii (...), o hărţuire şi o incitare la discriminare”, a declarat într-un comunicat Dzenana Hadziomerovic, avocată a organizaţiei SOC. „Acest verdict reprezintă un progres important în apărarea drepturilor omului”, a adăugat ea.

Acuzata va trebui să publice verdictul în două cotidiene şi să plătească cheltuielile procesului, a precizat SOC pentru AFP.

După acest prim Marş Pride, care se derulase sub o importantă protecţie poliţistă, următoarele au fost organizate în fiecare an şi nu mai sunt considerate evenimente de mare risc.

Cu toate acestea, pe planul drepturilor persoanelor LGBT+, au fost realizate puţine progrese.

Anul 2024 a fost marcat „de o ostilitate socială continuă (şi) politici regresive” la adresa comunităţii şi, „în pofida unor progrese în dialogul public şi a unei oarece deschideri instituţionale, schimbările sistemice rămân sporadice”, potrivit unui raport anual publicat de SOC.

