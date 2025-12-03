Live TV

Principiile lui Elon Musk pentru ca inteligența artificială să evolueze „spre un viitor pozitiv”. „Poţi face o AI să înnebunească”

Data publicării:
Elon Musk
Foto: Profimedia
Din articol
AI, o amenințare existențială

Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică.

Miliardarul, CEO al Tesla, SpaceX, xAI, X şi The Boring Company, a vorbit în cadrul unui podcast găzduit de omul de afaceri indian Nikhil Kamath, citat de CNBC.

„Nu avem garanţia unui viitor pozitiv cu AI. Când creezi o tehnologie puternică, ea poate deveni şi potenţial distructivă”, a spus Musk.

Fondatorul xAI, care a lansat chatbotul Grok în 2023, a criticat în repetate rânduri ritmul accelerat al dezvoltării AI şi a descris inteligenţa artificială drept unul dintre „cele mai mari riscuri pentru civilizaţie”.

În discuţia cu Kamath, Musk a subliniat că AI trebuie să urmărească adevărul şi să evite preluarea de informaţii eronate din mediul online.

„Poţi face o AI să înnebunească dacă o forţezi să creadă lucruri neadevărate, pentru că va ajunge la concluzii greşite”, a avertizat el, referindu-se la fenomenul de ”halucinaţii”, răspunsuri incorecte sau fabricate.

Musk a rezumat cele trei principii esenţiale pentru AI astfel: ”Adevăr, frumuseţe şi curiozitate.”

Potrivit lui, fără aceste repere, tehnologia poate deveni nesigură, iar modelele riscă ”să absoarbă minciuni incompatibile cu realitatea”.

El a adăugat că aprecierea frumuseţii este importantă deoarece ajută AI să recunoască armonia şi coerenţa, iar curiozitatea este esenţială pentru a explora natura realităţii în loc să fie tentată să ”extermine umanitatea”.

AI, o amenințare existențială

Avertismentele lui Musk vin într-un context în care şi alţi pionieri ai domeniului şi-au exprimat îngrijorările. Geoffrey Hinton, fost vicepreşedinte Google şi supranumit ”naşul inteligenţei artificiale”, a estimat recent că există „o probabilitate de 10%–20%” ca AI să devină o ameninţare existenţială. Pe termen scurt, Hinton a enumerat riscuri precum halucinaţiile şi automatizarea masivă a locurilor de muncă entry-level.

Dezbaterea privind controlul şi direcţionarea AI se intensifică pe măsură ce companiile tehnologice lansează modele tot mai puternice, iar liderii din industrie încearcă să traseze un cadru de siguranţă într-o perioadă de inovaţie accelerată.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
artan
4
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
centru de date
Cursa de trilioane de dolari pentru „superinteligența” artificială. „Toată lumea lucrează tot timpul. Este extrem de intens”
Kol Nidrei 2 scripturi evreiesti manuscris
De la pergament la digital: Inteligența artificială ajută cercetătorii să exploreze cea mai mare arhivă evreiască medievală
Agentic,Ai,Workflow,Automation,,Artificial,Intelligence,Ai,Driven,Decision-making,Concept
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă
un bucatar scoate pizza din cuptor si o pune pe farfurie
Noul trend în materie de înșelăciuni: poză cu pizza arsă și mâncare cu fire de păr, fabricate cu AI. „Bucătarul nostru e chel”
profimedia-1027233899
Medic chirurg din Galați, certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei...
femeie ingrijorata de factura la curent
De ce plătim mai mult decât consumăm. Cum se împarte, de fapt...
incendiu tulcea
Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe...
profimedia-1001584946
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul...
Ultimele știri
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate
Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate
„Rage bait”, cuvântul anului 2025 potrivit Dicționarului Oxford
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Fanatik.ro
Manipulare în campanie: imaginile cu Ciprian Ciucu și o „misterioasă brunetă”. BEC refuză să intervină în...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Cât ia în mână un angajat nou la Kaufland. Ce salariu ai în primele luni și cum crește venitul după un an
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se...
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus?
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...