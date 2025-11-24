Omenirea nu este pregătită pentru ce va urma, avertizează „nașul AI”. Care sunt cele mai mari pericole de care se teme Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton, unul dintre cei trei așa-ziși „nași ai inteligenței artificiale”, alături de Yann LeCun și Yoshua Bengio, a avertizat într-o discuție cu senatorul american Bernie Sanders că lumea nu este pregătită pentru ceea ce va urma. Evoluția rapidă a tehnologiei AI ar putea duce la pierderi masive de joburi și o distribuție a averilor și mai inegală și ar putea schimba natura relațiilor dintre oameni, în timp ce guvernele și giganții tehnologiei ne aduc tot mai aproape de o criză majoră.

Spre deosebire de alte revoluții tehnologice din trecut, joburile pe care le pierdem din cauza AI-ului s-ar putea să nu mai fie înlocuite de altele noi, a avertizat Hinton.

„Oamenii care își pierd joburile nu vor avea altele spre care să se îndrepte”, i-a spus Hinton lui Sanders. „Dacă AI-ul devine la fel de deștept ca oamenii – sau și mai deștept – orice job pe care l-ar putea face oamenii va putea fi făcut de AI.”

Hinton a avertizat că marile companii de tehnologie investesc masiv în AI și microcipuri pentru că mizează pe un model de afacere care presupune înlocuirea oamenilor cu roboți, potrivit Business Insider.

Miliardari precum Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg ar trebui să fie îngrijorați de consecințele negative asupra oamenilor obișnuiți ale investițiilor lor în AI, „dar nu cred că sunt îngrijorați”, a spus Hinton.

Întreg modelul economic s-ar putea prăbuși dacă prea multe joburi vor fi automatizate. „Dacă lucrătorii nu sunt plătiți, nu va avea cine să le cumpere produsele”, a spus Hinton, precizând că liderii din domeniul tehnologiei nu au luat în calcul această realitate.

„Peste 10 ani, nu avem nicio idee ce se va întâmpla”

Toți experții cred că este inevitabil ca inteligența artificială să depășească inteligența omului, „dacă nu ne aruncăm în aer sau avem pandemii uriașe... și nimeni nu știe ce se va întâmpla”, a mai spus Hinton în cadrul evenimentului organizat de Universitatea Georgetown.

Ritmul în care inteligența artificială evoluează este unul incredibil de rapid. „Putem vedea clar ce va urma într-un an sau doi, dar peste 10 ani, nu avem nicio idee ce se va întâmpla.”

Geoffrey Hinton a avertizat de mult timp că inteligența artificială evoluează atât de rapid încât oamenii s-ar putea să nu aibă nicio cale de a opri sistemele AI înainte să pună stăpânire pe civilizația umană. Foto: Profimedia Images

Hinton se teme și că roboții autonomi vor face războaiele viitorului mult mai ușor de purtat. Din cauză că țările bogate vor avea la dispoziție întregi „armate de drone și roboți umanoizi”, acestea vor putea invada țările sărace fără să pună în pericol viețile propriilor lor cetățeni.

Din moment ce pierderile umane de partea armatei invadatoare vor fi foarte mici, regimurile autoritare, precum Rusia lui Putin sau alte viitoare puteri militarizate, vor fi cu atât mai puțin reticente să atace alte țări.

Cele mai avansate sisteme AI apelează la șantaj ca să îi oprească pe oamenii care încearcă să le dezactiveze

Odată ce agenții AI vor dezvolta capacitatea de a avea „scopuri secundare”, aceștia vor face tot posibilul pentru a supraviețui și vor încerca să îi păcălească pe oamenii care vor dori să oprească aceste sisteme.

„Și am văzut asta deja”, a avertizat Hinton, referindu-se la diverse experimente realizate de companii de tehnologie care au arătat că unele din cele mai noi modele AI apelează la șantaj sau alte metode periculoase pentru a încerca să oprească propria lor dezactivare de către un operator uman.

Un sistem AI foarte avansat i-ar putea convinge pe oameni că oprirea sa ar fi „o greșeală teribilă”, dezvoltând astfel un instinct de supraviețuire.

Hinton a susținut și că sistemul politic din Statele Unite a devenit prea ușor de „cumpărat” și că superbogații „plătesc prea puține taxe” în timp ce profită mult de pe urma inovațiilor și fondurilor publice.

Editor : Raul Nețoiu