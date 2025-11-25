Live TV

Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni

Lada
Lada din URSS, așa cum o știu românii. Foto: Profimedia
Producția de autoturisme Lada la fabrica principală a AvtoVAZ din orașul Toliatti, situat pe malul râului Volga, se așteaptă să scadă cu 40% în acest an, până la 274.000 de vehicule, scrie Moscow Times citând surse oficiale.

O prognoză conservatoare pentru 2026 anticipează o scădere suplimentară de 3,3%, până la 265.000 de vehicule.

Piața scade vertiginos

Performanța pieței s-a deteriorat, de asemenea. Vânzările de mașini noi Lada în Rusia au scăzut cu 25% în perioada ianuarie-octombrie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, a declarat firma de date din industrie Avtostat, iar cota de piață a mărcii a scăzut de la 26% la 20%.

Președintele AvtoVAZ, Maxim Sokolov, a recunoscut declinul la forumul Transport Week 2025 de săptămâna trecută, afirmând că cererea a rămas slabă și că creșterea vânzărilor din octombrie a beneficiat în mare măsură mărcile chinezești și importurile paralele.

Sokolov a declarat anterior că producția totală Lada în toate fabricile companiei va ajunge și poate chiar depăși 300.000 de unități în acest an, cu mult sub obiectivul inițial de 500.000.

Spre comparație, în anul 2024, uzina românească de la Mioveni a produs aproape 310.000 de unități Dacia, diferite modele (Duster, Logan, Sandero Stepway, Jogger).
Lada are două fabrici în Rusia, cea de la Toliatti și o a doua la Ijevsk.

Scăderi salariele, program de lucru redus

Scăderea vânzărilor a forțat AvtoVAZ să treacă la o săptămână de lucru de patru zile la sfârșitul lunii septembrie, în efortul de a evita concedierile, cu planuri de a menține programul redus timp de șase luni.

Angajații au declarat că bonusurile și orele suplimentare au fost eliminate după un acord încheiat în vară, care a introdus săptămâna de lucru redusă, reducând salariul lunar de la 100.000-120.000 ruble (1.274-1.529 dolari) la 45.000-50.000 ruble (573-637 dolari).

Compania a redistribuit unii muncitori din producție către sarcini auxiliare în zilele de vineri, inclusiv curățarea zonelor industriale, curățarea liniilor de transport și efectuarea de reparații, pentru a păstra personalul.

În 2025, Lada a lansat modelul Iskra, dar de atunci a produs doar 21 de unități, toate pentru showroom-uri, niciuna pentru vânzare. Lipsa acută de piese de schimb a făcut ca AutoVAZ să „împingă” vânzările până în primăvara lui 2026, dar până atunci multe se mai pot schimba.

Day 1 Of 2025 St Petersburg International Economic Forum
Așa arată Lada Iskra, cel mai recent model rusesc. El se fabrică, dar deocamdată nu e la vânzare. Foto: Profimedia

