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Video Dacia și Ford au devansat perioada pentru lucrări de mentenanță în august. Dărăban (ACUE): Nu vorbim de o intervenție nedorită

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Fabrica Ford din Craiova
Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad
Din articol
De ce este nevoie de restricționarea consumului de energie 

Companiile Dacia și Ford au anunțat o suspendare a activității lor între 4 și 19 august, devansând de fapt perioada pe care o aveau programată inițial, tot pentru luna august, în care urmau să facă lucrări de mentenanță. „Nu vorbim de o intervenție nedorită la modul la care afectează partea economică și implicit forța de muncă angajată în aceste companii”, a declarat, la Digi24, Daniela Dărăban, directorul executiv al Federației Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), care reprezintă 60% din totalul consumatorilor de energie electrică din piață.

„Nu cred că acest moment al crizei din sectorul energetic poate genera o problemă pe piața forței de muncă, cel puțin nu ceea ce vedem în această perioadă. Din înțelegerea mea, cele două companii (Dacia și Ford – n.red.) aveau oricum programată o pauză de de producție. Sunt niște activități de mentenanță. Nu au făcut decât probabil să mute un pic calendarul, adică dacă îl aveau în săptămânile următoare, probabil au devansat puțin. 

Deci nu vorbim de o intervenție să spunem nedorită la modul la care afectează partea economică și implicit forța de muncă angajată în aceste companii. Vorbim de un proces voluntar, astfel încât în această perioadă, care este perioadă critică pentru sectorul energetic, fluxurile de producție să fie ajustate pentru a reduce consumul în acest interval orar”, transmite Daniela Dărăban. 

Reprezentantul companiilor energetice afirmă că, pentru intervalul orar 19:00 – 23:00, Dispeceratul Energetic Național al Transelectrica a estimat că este nevoie de reducerea a 10% din consumul înregistrat. 

„Datele și cifrele sunt într-o anumită dinamică și pot să existe variații de la o zi la alta. Din ultimele date, raportul ANRE pe 2025 pe piața de energie, avem undeva la 60%, din consumul național, al consumatorilor non-casnici, după care undeva la 20 și ceva la sută sunt consumatorii casnici. Din consumul non-casnic, din datele europene, că aici nu am găsit cifre naționale, undeva la între 5 și 10 la sută este consumul instituțiilor publice”, spune Dărăban. 

De ce este nevoie de restricționarea consumului de energie 

Ea a explicat de asemenea de ce este nevoie de o acțiune coordonată în sectorul energetic.  

„Orice mică schimbare de comportament are impact pe prognozele pe care furnizorii le au în ceea ce ei numesc necesar de energie. Dacă aceste prognoze variază într-un mod critic, ele se transformă la un moment dat în dezechilibre, iar pe piața de echilibrare costurile sunt mai mari. E un pic tehnic, dar voi încerca să simplific cât pot pentru pentru public. 

Oamenii trebuie să înțeleagă că problema critică este în intervalul 19:00 – 23:00. Atunci trebuie să-și reprogrameze anumite activități consumatoare de energie, cumva să facă ca în această perioadă să reducă consumul. În rest, cel puțin în momentul de față, noi nu avem o problemă, în special în timpul zilei. Deci nu este o problemă în momentul în care există producție mare de fotovoltaice. 

Singura problemă pe care noi o avem este una de logică simplă, care a fost ignorată cumva în modul în care noi am stabilit ultimele în ultimii ani politica energetică a acestei țări, adică energia regenerabilă trebuie consumată în momentul în care se produce, în special fotovoltaicul. Dacă nu o consumi în momentul în care o produci, varianta cea mai bună este de stocare. Nu avem capacități de stocare, astfel încât să putem să o folosim în afara intervalelor în care această energie se produce. Dacă nu o putem folosi și nu o putem stoca, această energie este una care se risipește. Deci asta este marea problemă”, a mai declarat Daniela Dărăban.

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