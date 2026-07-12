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Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene

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sofer la volan
România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul decesor cauze de accidentele rutiere, potrivit statisticilor. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Începând de vineri, toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când este distras de la condus. Regulamentul european stabilește ce date pot fi colectate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor aflate la volan, scrie ZDF.

O măsură luată de Uniunea Europeană, menită să reducă riscul reprezentat de șoferii neatenți, intrată în vigoare fără să atragă prea multă atenție din partea publicului larg.

Sistemul, numit „Avertizare avansată privind distragerea atenției șoferului” (ADDW), face parte dintr-o serie de alte sisteme de siguranță rutieră introduse în același timp.

Sistemul ADDW utilizează o cameră instalată în interiorul mașinii pentru a monitoriza în permanență fața conducătorului auto, direcția privirii, ochii și mișcările capului. Dacă detectează că atenția șoferului scade sau că există semne de oboseală, sistemul emite un avertisment.

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Totuși, această inovație a generat și controverse pe rețelele de socializare – alimentate de postările care prezintă măsura drept supraveghere la nivel de stat. „Big Brother este de acord”, titrează portalul Kettner Edelmetalle, deasupra unui articol care speculează că tehnologia ar putea fi doar începutul unei infrastructuri de supraveghere mai cuprinzătoare.

„Supraveghere totală în mașină”, scrie un influencer financiar pe Instagram. „Mi se pare cam înfiorător când ești filmat tot timpul”, spune un influencer auto într-un videoclip viral pe TikTok.

În multe automobile moderne există deja numeroase sisteme de asistență care emit avertizări sonore, iar introducerea monitorizării permanente a atenției șoferului ar putea însemna și mai multe alerte în timpul condusului.

O problemă semnalată este legată de ecranele tactile, prezente în tot mai multe modele noi. Pentru a controla diferite funcții ale mașinii, șoferii sunt nevoiți să își mute frecvent privirea către display, ceea ce poate determina sistemul să considere că sunt distrași de la trafic, scrie Schwaebische.

Camerele folosite pentru detectarea mișcărilor șoferului sunt de obicei instalate permanent în mașini, din fabrică. Acestea sunt de obicei ascunse în spatele oglinzii retrovizoare sau montate pe bord. Cu toate acestea, sunt disponibile și kituri aftermarket pentru o instalare flexibilă în interiorul vehiculului.

Într-adevăr, ești monitorizat constant: senzorii acordă atenție poziției capului șoferului, direcției privirii și mișcărilor ochilor pentru a determina dacă acesta se concentrează asupra drumului sau asupra telefonului mobil. Regulamentul UE 2023/4523 definește cu precizie unde este permis șoferului să își îndrepte atenția și specifică, de asemenea, zonele neproblematice, cum ar fi geamul pasagerului sau afișajele de pe tabloul de bord.

Sistemul de avertizare se declanșează diferit în funcție de viteză. La 20-50 km/h: privire distrasă care durează șase secunde. La viteze de peste 50 km/h: privire distrasă care durează trei secunde și jumătate.

Contrar temerilor multor voci online, sistemul de camere nu creează ore întregi de arhive video ale fiecărei călătorii cu mașina. Producătorilor le este interzis să înregistreze mai mult decât datele necesare pentru funcționarea sistemului ADDW.

Aceasta înseamnă, de exemplu, că o pistă audio nu este înregistrată automat odată cu videoclipul. În plus, datele video nu sunt stocate permanent în memoria mașinii, ci sunt suprascrise continuu.

Cine are acces la date?

Un factor cheie în acceptarea unor astfel de sisteme este ceea ce se întâmplă cu datele înregistrate. Acestea ar trebui procesate doar local, pe vehiculul respectiv, și nu ar trebui transmise pe internet – nici producătorului, nici vreunei agenții guvernamentale. Prin urmare, supravegherea guvernamentală continuă nu este posibilă fără modificări suplimentare ale funcțiilor vehiculului.

Editor : M.C

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