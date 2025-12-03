„Rage bait” a fost desemnat cuvântul anului 2025 de Dicționarul Oxford. Termenul este utilizat pentru a descrie conținutul online care a fost conceput intenționat pentru a provoca furie sau indignare.

De cele mai multe ori, „rage bait” are un conținut polarizant, simplist și uneori cu dezinformări sau jumătăți de adevăruri, tocmai pentru a inflama spiritele și a porni dezbateri aprinse.

Cuvântul ales pentru acest an reflectă de fapt era digitală și arată preocupările societății moderne, care interacționează într-un mod tensionat în mediul online.

Citește și:

„Brain rot” a fost desemnat cuvântul anului 2024 de Dicționarul Oxford. Ce înseamnă termenul și cum este legat de rețelele sociale

Editor : B.E.