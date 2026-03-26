Live TV

Rebelii Houthi din Yemen declară că sunt gata să se alăture Iranului, dacă va fi nevoie

Data publicării:
Susținătorii mișcării Houthi scandează lozinci în timpul unui miting împotriva războiului purtat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, la Sanaa, în Yemen. Foto: Profimedia

Rebelii Houthi din Yemen sunt gata să se alăture luptelor împotriva SUA și Israelului dacă va fi nevoie de capacitățile militare ale miliției, potrivit unei relatări a agenției Reuters, preluate de Al Jazeera.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, având la dispoziție toate opțiunile”, a declarat pentru agenția Reuters un lider Houthi, care a solicitat să rămână anonim.

„În ceea ce privește alte detalii legate de stabilirea momentului zero, acestea sunt lăsate în seama conducerii, iar noi monitorizăm și urmărim evoluțiile și vom ști când este momentul potrivit să acționăm”, a adăugat el.

„Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia se desfășoară în favoarea sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua situația.”

Dacă Houthi vor deschide un nou front în conflict, o țintă evidentă ar fi strâmtoarea Bab al-Mandeb de pe coasta Yemenului, un punct cheie de blocaj al transportului maritim și o trecere îngustă care controlează traficul maritim către Canalul Suez, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea critică Ormuz.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai...
Fanatik.ro
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Cât economisești dacă mergi o lună fără mașină în București. Câți bani îți rămân în buzunar
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii...
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh. Povestea cetății mutate pe Dunăre după construcția...
Newsweek
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 1.000 lei și eliminarea CASS. „Voi demisiona”. Când se întâmplă?
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”