Rebelii Houthi din Yemen declară că sunt gata să se alăture Iranului, dacă va fi nevoie

Rebelii Houthi din Yemen sunt gata să se alăture luptelor împotriva SUA și Israelului dacă va fi nevoie de capacitățile militare ale miliției, potrivit unei relatări a agenției Reuters, preluate de Al Jazeera.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, având la dispoziție toate opțiunile”, a declarat pentru agenția Reuters un lider Houthi, care a solicitat să rămână anonim.

„În ceea ce privește alte detalii legate de stabilirea momentului zero, acestea sunt lăsate în seama conducerii, iar noi monitorizăm și urmărim evoluțiile și vom ști când este momentul potrivit să acționăm”, a adăugat el.

„Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia se desfășoară în favoarea sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua situația.”

Dacă Houthi vor deschide un nou front în conflict, o țintă evidentă ar fi strâmtoarea Bab al-Mandeb de pe coasta Yemenului, un punct cheie de blocaj al transportului maritim și o trecere îngustă care controlează traficul maritim către Canalul Suez, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea critică Ormuz.

