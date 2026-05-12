„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite

case din Nuuk, Groenlanda
De când Donald Trump a amenințat că va „lua” Groenlanda „într-un fel sau altul”, localnicii au rămas îngrijorați și privesc cu suspiciune orice activitate desfășurată pe insulă de persoane venite din America. Foto: Profimedia Images
Poliția din Groenlanda anchetează cazul unui bărbat misterios cu accent american, care a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor după ce acesta a început să îi întrebe dacă ar fi dispuși să semneze o petiție pentru a se alătura Statelor Unite în schimbul a 200.000 de dolari, potrivit presei locale.

Când Danny Brandt a luat un om în vârstă cu taxiul din fața unui hotel din centrul orașului Nuuk, capitala Groenlandei, el a crezut că pasagerul era un turist ca oricare altul.

Bărbatul prietenos, care avea la el un teanc de hârtii, a spus că numele său este Cliff și că a venit din Las Vegas. Apoi, i-a făcut o propunere neobișnuită lui Brandt.

„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” l-a întrebat el pe taximetrist. Tot ce trebuia Brandt – sau orice alt groenlandez – să facă era să semneze petiția pe care Cliff o avea în mână, prin care declara că își dorește ca Groenlanda să devină o parte din Statele Unite.

„Nu, mulțumesc”, i-a răspuns Brandt, care a sunat apoi la poliție, după ce l-a lăsat pe Cliff la destinație. Între timp, polițiștii din Nuuk au început să investigheze cazul.

Donald Trump
Propunerea a stârnit îngrijorare în Nuuk, capitala Groenlandei, din cauza repetatelor amenințări lansate de președintele american Donald Trump privind anexarea insulei. Foto: Profimedia Images

Oferta pare ridicolă și inutilă. Cei mai mulți groenlandezi au indicat faptul că nu sunt deloc interesați să devină americani.

Totuși, propunerea a stârnit îngrijorare în Nuuk din cauza repetatelor amenințări lansate de președintele american Donald Trump privind anexarea insulei, dar și a recentelor acuzații legate de activitățile desfășurată pe ascuns de agenți americani în Groenlanda, care este un teritoriu semiautonom al Danemarcei, scrie New York Times.

„Viitorul nostru nu se negociază într-un taxi”

Poliția nu a oferit multe detalii despre acest caz, dar a spus că ar putea avea legătură cu „actuala situație politică”.

„Viitorul nostru nu se negociază într-un taxi”, a scris premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pe Facebook. „Nu poți trata în felul acesta un popor. Și nu așa discuți despre o țară.”

De când Trump a amenințat că va lua Groenlanda „într-un fel sau altul”, locuitorii insulei au rămas îngrijorați. Orice activitate desfășurată pe insulă de americani insistenți ridică semne de întrebare.

groenlanda protest trump
Cei mai mulți groenlandezi au indicat faptul că nu sunt deloc interesați să devină americani. Foto: Getty Images

Brandt a spus că l-a îngrijorat să vadă acele documente pe care scria cu „litere mari dacă Groenlanda vrea să facă parte din SUA”.

„Eu nu sunt vreun expert în America de Nord, dar am auzit multe lucruri despre sărăcia din SUA”, a spus Brandt (34 de ani), care în ultimii cinci ani a lucrat ca taximetrist și marinar pe trauler.

Brandt a spus că se împotrivește „foarte mult” ideii ca Groenlanda să se alăture Statelor Unite.

„Încerc să le dau oamenilor din Groenlanda o oportunitate”

Cliff a abordat mai multe persoane din Nuuk în același fel, potrivit presei din Groenlanda. Pozele cu el care au apărut pe rețelele sociale îl arată purtând un costum închis la culoare în timp ce vorbește cu mai mulți groenlandezi având în mână un clipboard. Într-o altă poză, Cliff vorbește cu doi ofițeri de poliție.

Bărbatul, care a dezvăluit că numele său este Clifford Stanley și că are 86 de ani, a oferit un interviu pentru un ziar din Groenlanda în care a spus că a venit pe insulă din proprie inițiativă și nu la cererea administrației Trump.

„Încerc să le dau oamenilor din Groenlanda o oportunitate”, a spus Cliff, precizând că a venit acolo ca să investigheze cât de mult susțin localnicii ideea ca SUA să preia Groenlanda. „Ține de oameni. Nu este alegerea mea.”

Nuuk city, Greenland
Danemarca plătește anual peste jumătate de miliard de dolari pentru subvențiile cu care susține Groenlanda. Foto: Profimedia Images

Conform legislației din Danemarca, Groenlanda are dreptul să devină independentă – un statut de care ar avea nevoie înainte să se poată alătura oricărei alte țări.

Independența Groenlandei, însă, este un subiect controversat care nu are nicio șansă să se producă în viitorul apropiat.

Procesul ar trebui să implice guvernul groenlandez, parlamentul danez și organizarea unui referendum de către oamenii din Groenlanda. Nu este clar ce rol ar juca petiția lui Stanley printre toate aceste cerințe.

Afaceriști asociați cu Trump, acuzați că desfășoară „operațiuni de influență sub acoperire” în Groenlanda

Aliații lui Trump au călătorit recent pe insulă pentru a-și face noi prieteni și pentru a încheia afaceri.

Autoritățile daneze au catalogat activitățile a trei americani asociați cu Trump drept „operațiuni de influență sub acoperire”, cu toate că cei trei au vorbit deschis despre afacerile pe care încercau să le încheie în Groenlanda.

Nu este clar nici cum a ajuns Cliff la suma de 200.000 de dolari oferită groenlandezilor ca să semneze petiția. El a spus doar că banii nu ar veni din partea sa, ci de la guvernul american, care ar putea primi ajutorul aliaților săi din Orientul Mijlociu în acest sens.

Danemarca plătește anual peste jumătate de miliard de dolari pentru subvențiile cu care susține Groenlanda.

Oficiali din administrația Trump au spus în trecut că SUA i-ar putea plăti pe groenlandezi cu sume de șase cifre ca să le câștige sprijinul. Oficialii groenlandezi și danezi au spus că aceste oferte ar fi jignitoare.

Editor : Raul Nețoiu

