Cum au reușit ucrainenii să doboare sute de drone rusești, cu un vechi An-28 modificat și echipat cu mitraliere și drone interceptoare

Pe măsură ce dronele rusești copleșesc vastul sistem de apărare aeriană al Ucrainei, voluntarii civili intervin pentru a le doborî. Jurnaliști de la The New York Times s-au alăturat unui echipaj care a transformat un vechi avion de parașutism într-un vânător de drone: An-28. Vechiul avion ucrainean, modificat pentru interceptaea dronelor rusești de tip Shahed, ar fi distrus până acum 213 ținte, potrivit NYT.

În interiorul acestui vechi avion de parașutism, un echipaj de voluntari ucraineni vânează drone rusești. Rusia trimite în fiecare lună mii de drone de atac cu sens unic în Ucraina. Multe sunt doborâte, dar apărarea aeriană a țării nu le poate opri pe toate.

Numărul interceptărilor ar fi fost indicat prin marcaje pictate pe fuselajul aeronavei, convertită dintr-un avion civil de transport într-o platformă aeriană cu cost redus pentru apărarea antiaeriană.

Pe partea laterală a fuselajului, au montat o mitralieră de fabricație americană, capabilă să tragă până la 3.000 de cartușe pe minut, sau 50 de cartușe pe secundă. Și doboară dronele una câte una. Potrivit sursei citate, sunt necesare doar rafale scurte pentru distrugerea unei drone Shahed.

Este nevoie de aproximativ 500 de dolari în muniție pentru fiecare dronă doborâtă — o afacere bună, având în vedere că dronele Shahed, proiectate în Iran, sunt produse în serie la zeci de mii de bucăți, iar rachetele sol-aer pentru a le contracara pot ajunge la milioane.

Este o modalitate rentabilă de a combate noile amenințări ale războiului modern.

De nouă luni, Valerei Slipkan trăiește pe această pistă de aterizare izolată, așteptând misiuni. După ce și-a pierdut fiul în primele zile ale invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, s-a mutat într-o rulotă de pe terenul de aterizare și a început să transforme acest vechi avion de parașutism pentru război.

Civili scutiți de serviciul militar, în lupta cu dronele

De la jumătatea anului 2025, Ucraina a permis și chiar a încurajat civilii scutiți de serviciul militar să lupte împotriva dronelor.

Valerii este singurul din echipaj cu experiență de luptă. Deși sunt toți voluntari, primesc ordine de la coordonatorii apărării aeriene a Ucrainei. Așteptările îndelungate pentru misiuni la o casă sigură lângă aerodrom le-au întărit legătura ca echipă. Dronele nu sunt doar cea mai letală armă din Ucraina, ci redefinesc războiul modern.

În timpul atacurilor nocturne lansate de Rusia, avionul este direcționat de dispeceri către dronele aflate în apropiere, după care echipajul identifică vizual țintele în aer.

Anul acesta, Iranul a răspuns la atacurile israeliene și americane trimițând valuri de drone în Orientul Mijlociu. Orașele strălucitoare din Golf, considerate odată un refugiu sigur, s-au trezit brusc în fața amenințării dronelor ieftine, dar eficiente.

Acum, națiunile apelează la Ucraina pentru expertiză — de la interceptori la unități de elicoptere înarmate, arsenalul său anti-drone, forjat din necesitate, se numără printre cele mai eficiente din lume.

Copilotul lui Valerii este un campion mondial de acrobație aeriană care a câștigat odată milioane de dolari executând cascadorii aparent imposibile. Timur pilotează acum acest AN-28 din era sovietică, care fusese folosit ca avion civil de parașutism înainte de invazia Rusiei.

Timur vede această unitate experimentală ca un model pe care Ucraina îl poate extinde. Își construiește propria flotă personală de avioane de luptă împotriva dronelor pentru a demonstra că este încă nevoie de o atingere umană pentru a distruge mașinile. Ca tată a cinci copii, este, de asemenea, scutit de serviciul militar.

Imaginile prezentate în reportaj arată și fragmente metalice înfipte în fuselajul avionului în urma unor confruntări anterioare cu drone rusești.

Ucraina a mai folosit în trecut și avioane de antrenament Yak-52 în roluri similare de interceptare a dronelor, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii și orașelor ucrainene.

