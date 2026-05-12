AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis, marți, că sunt „inacceptabile” acuzațiile potrivit cărora partidul vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor, arătând că o astfel de inițiativă nu a fost asumată la nivelul conducerii.

Reacția vine după ce Institutul Elie Wiesel a acuzat AUR că vrea desființarea instituției și a Muzeului de Istorie a Evreilor, precizând că propunerea face parte din planul pentru reducerea cheltuielilor publice, anunțat de partidul condus de George Simion.

Intituția a arătat fragmente din adresa formulată de către organizația locală Balotești a partidului AUR, prin care solicită aceste lucruri.

În replică, AUR acuză „o tentativă de manipulare prin asocierea artificială a partidului cu acțiuni sau poziții care nu îi aparțin”.

„Cu privire la comunicatul transmis luni seară, 11 mai, de către Institutul „Elie Wiesel” referitor la existența unei petiții adresate Guvernului României și Parlamentului de către o organizație AUR, facem următoarele precizări:

Respectiva solicitare nu reprezintă poziția oficială a partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Nu a existat acceptul formațiunii politice pentru o astfel de inițiativă și niciun mandat acordat în acest sens. Considerăm inacceptabilă încercarea de a atribui întregului partid o poziție care nu a fost asumată la nivelul conducerii AUR și solicităm retragerea acuzațiilor formulate public de Institutul „Elie Wiesel” la adresa formațiunii noastre”,a transmis partidul.

„Totodată, atragem atenția asupra modului în care au fost utilizate și prezentate informațiile referitoare la membri sau structuri interne ale partidului, existând serioase semne de întrebare privind respectarea prevederilor legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal și GDPR.

AUR respinge orice tentativă de manipulare și de compromitere publică prin asocierea artificială a partidului cu acțiuni sau poziții care nu îi aparțin. Pozițiile oficiale ale AUR sunt exprimate exclusiv prin structurile de conducere și canalele oficiale de comunicare ale partidului”, se mai arată în comunicatul transmis de AUR.

