Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului, care onorează compozitorii-interpreţi, pentru piesa sa "Wildflower" la cea de-a 68-a ediţie a Grammy Award la Los Angeles, transmite AFP, preluată de Agerpres. Nu doar aplauzele pentru victoria la Grammy au marcat seara, ci și ovațiile pentru ceea ce a spus în discursul de acceptare a premiului. Billie Eilish a făcut un comentariu dur în timpul discursului, scrie Variety.



Ea a creat surpriza impunându-se în faţa unor nume grele precum Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter şi titlul favorit "Golden", de pe coloana sonoră a filmului de animaţie de succes "KPop Demon Hunters".

Billie Eilish s-a alăturat lui Bad Bunny în a-și exprima dezaprobarea față de Agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE) în timpul discursului său de acceptare a premiului Grammy, criticând organizația după ce a câștigat premiul pentru piesa anului cu „Wildflower”.

Bad Bunny a folosit discursul său de acceptare a premiului Grammy de duminică pentru a denunța Agenția de Imigrare și Vamă al Statelor Unite și pentru a solicita încetarea represiunii imigrației în curs.

„Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune ICE out”, a declarat artistul portorican în timp ce accepta premiul Grammy pentru albumul său „Debí Tirar Más Fotos” în categoria album de música urbana. „Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Suntem oameni și suntem americani.”

Declarația sa a fost întâmpinată cu aplauze și ovații în picioare. Aceasta a venit în contextul protestelor la adrea ICE care au avut loc în toată țara în acest weekend, inclusiv în Los Angeles, unde duminică s-a desfășurat cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy. Premiile Grammy au fost transmise în direct de posturile de televiziune CBS și în streaming pe Paramount+.

A fost cenzurată

Cântăreața a fost cenzurată când a spus „f.ck ICE”, făcând un comentariu dur în timpul discursului. „Vă mulțumesc foarte mult. Nu-mi vine să cred. Toți ceilalți din această categorie sunt extraordinari. Vă iubesc atât de mult”, a spus ea, stând lângă fratele ei, Finneas.

„Mă simt atât de onorată de fiecare dată când ajung în această sală. Pe cât de recunoscătoare mă simt, sincer nu simt că trebuie să spun altceva decât că nimeni nu este ilegal pe un pământ furat. Și, da, este foarte greu să știu ce să spun și ce să fac în acest moment, dar simt o mare speranță în această sală și simt că trebuie să continuăm să luptăm, să ne exprimăm și să protestăm, iar vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează, și la naiba cu ICE! Asta este tot ce am de spus. Îmi pare rău. Vă mulțumesc foarte mult.”

Prezentăm mai jos lista câştigătorilor desemnaţi în categoriile principale la cea de-a 68-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy ce s-a desfăşurat duminică seară la Los Angeles.



GENERAL:



- Albumul anului: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos



- Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"



- Cântecul anului: Billie Eilish - "Wildflower"



- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean



POP:



- Cea mai bună înregistrare dance/pop: Lady Gaga - "Abracadabra"



- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"



- Cel mai bun album pop vocal: Lady Gaga - "Mayhem"



- Cea mai bună interpretare pop solo: Lola Young - "Messy"



DANCE/ELECTRONIC:



- Cea mai bună înregistrare dance: Tame Impala - "End of Summer"



- Cel mai bun album Dance/Electronic: FKA Twigs - "Eusexua"



ROCK:



- Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails - "As Alive as You Need Me to Be"



- Cea mai bună interpretare rock: Yungblud - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning"



- Cea mai bună interpretare metal: Turnstile - "Birds"



- Cel mai bun album rock: Turnstile - "Never Enough"



ALTERNATIV:



- Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure - "Alone"



- Cel mai bun album alternativ: The Cure - "Songs of a Lost World"



R&B:



- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas - "Vibes Don't Lie"



- Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani - "Folded"



- Cel mai bun cântec R&B: Kehlani - "Folded"



- Cel mai bun album R&B: Leon Thomas - "Mutt"



RAP:



- Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar - "GNX"



- Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams - "Chains & Whips"



- Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay - "TV Off"



- Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"



COUNTRY:



- Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (from F1 the Movie)



- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll - "Amen"



- Cel mai bun cântec country: Tyler Childers - "Bitin' List"



- Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top - "Ain't in It for My Health"



- Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll - "Beautifully Broken"



Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

