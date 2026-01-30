Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi, compania l-a concediat

Un șofer de autobuz din Londra a fost considerat „erou” după ce a prins un bărbat care furase colierul unei pasagere. Compania l-a concediat însă pentru că l-a lovit pe hoț și „a pus în pericol” autobuzul și pe ceilalți pasageri, relatează The Independent. Bărbatul a contestat decizia, dar instanța a dat dreptate companiei.

Incidentul a avut loc în 25 iunie 2024. Mark Hehir conducea autobuzul 206, care circulă între Wembley și Maida Vale, în nord-vestul Londrei. Un bărbat s-a urcat în autobuz, a împins o pasageră, i-a smuls un colier de la gât și a fugit.

Hehir, care lucrase pentru Metroline timp de aproximativ doi ani înainte de incident, a fugit după hoț, l-a prins și i-a returnat colierul pasagerei. Bărbatul s-a întors și l-a lovit cu pumnul pe Hehir, conform documentelor de la instanța care judecă acum cazul său.

Hehir l-a l-a lovit la rândul său pe hoț, apoi l-a târât pe trotuar și l-a imobilizat timp de aproape „o jumătate de oră”.

Ambii bărbați au fost arestați, dar Hehir a fost apoi eliberat și i s-a spus că nu va fi anchetat de poliție.

A doua zi după incident, însă, Hehir a fost suspendat din funcție și i s-a spus să participe la o anchetă internă a companiei.

La o audiere disciplinară, Hehir a aflat că este acuzat de „discreditarea companiei prin agresarea fizică a unui pasager” și că, de asemenea, „nu a protejat siguranța a pasagerilor săi lăsând autobuzul nesupravegheat cu motorul pornit și urmărind un agresor”.

Hehir a spus că „a acționat instinctiv alergând după hoț” și că a lăsat ușile deschise și frâna de mână trasă.

El le-a arătat o declarație a poliției care spunea că „a folosit forța proporțională și necesară în acele circumstanțe pentru a se apăra pe sine și pe pasagera” și că oamenii l-au considerat „erou”.

Hehir a mai spus că, atunci când bărbatul s-a întors în autobuz, „pasagera era speriată” și că l-a ținut la pământ deoarece „se temea că bărbatul va face ceva dacă se ridică în picioare”.

Totuși, reprezentanții companiei au fost de altă părere. Alina Gioroc, un manager de operațiuni care participat la ancheta disciplinară, a declarat la tribunal că ea crede „că bărbatul s-a întors spre autobuz cu intenția clară de a-și cere scuze și de a da mâna cu pasagera”, dar că șoferul a fost agresiv față de el.

Ea a mai spus că imobilizarea bărbatului timp de aproape o jumătate de oră a fost considerată „o utilizare excesivă și disproporționată a forței”.

Gioroc a ajuns la concluzia că șoferul ar trebui concediat fără notificare prealabilă pentru abatere gravă.

Tribunalul din Watford a dat dreptate companiei, hotărând că „convingerea reală a managerilor că reclamantul e vinovat de abatere gravă a fost susținută pe motive întemeiate și se încadrează în limitele deciziilor rezonabile pe care un angajator le poate lua în aceste circumstanțe”.

„Tribunalul a confirmat concedierea ca justă. Reclamantul a încălcat protocoalele concepute pentru a menține siguranța personalului și a pasagerilor, care este prioritatea noastră”, a spus un purtător de cuvânt al Metroline.

