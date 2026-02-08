O atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite după ce caruselul în care se aflau 26 de oameni a cedat în timp ce se afla în aer. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.

Imaginile video de la fața locului arată cum caruselul s-a rupt în aer și s-a prăbușit, provocând panică printre oameni. Personalul de urgență a transportat rapid răniții la spitalele din apropiere, în timp ce martorii de la fața locului au descris scene de haos.

Un polițist aflat la fața locului a încercat să ghideze oamenii cât mai departe de carusel atunci când acesta a început să se încline. Oficialul a fost însă lovit de o parte a structurii prăbușite și a fost declarat mort la spital, notează gulfnews.com. Colegii săi i-au lăudat „curajul extraordinar” și spun că acțiunile sale au salvat mai multe vieți.

Alte treisprezece persoane au fost rănite în accident și au ajuns la spitalele din apropiere.

Autoritățile investighează cazul, și spun că cel mai probabil a fost vorba de o defecțiune tehnică.

