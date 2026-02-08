Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”, referindu-se la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de „încă șase oameni” pentru „supraviețuirea lor”. Toma mai este de părere că PSD-ul nu are „un motiv adevărat” pentru a ieși de la guvernare și că niciodată nu s-a pus cu adevărat această problemă. Primarul denunță totodată atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, explicând că aceste mesaje „destabilizează economia”. Declarațiile edilului au fost făcute în cadrul Emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Constantin Toma a explicat la Digi24 că PSD „face un joc foarte periculos” prin mesajele și amenințările despre ieșirea de la guvernare. El subliniază însă că mesajele sunt promovate în special de către liderul partidului, Sorin Grindeanu și de către apropiații săi din conducere, nu pentru supraviețuirea formațiunii ci, de fapt „pentru supraviețuirea lor”.

„Partidul meu face un joc foarte periculos, de care nu știu cât de conștienți sunt cei care conduc partidul. Vorbesc de domnul Grindeanu și de echipa de încă șase oameni care sunt acolo, cei cinci prim vicepreședinți, secretarul general. Pentru că acest joc nu cred că, cum să spun, ne crește numărul de votanți în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut, pentru că lumea își de seama, nu este proastă deloc. Acest joc este făcut numai pentru supraviețuirea partidului, de fapt, pentru supraviețuirea lor. Din păcate, spun acest lucru... pentru că oamenii aveau așteptări foarte mari. Vorbesc de cei care au simpatizat în timp PSD-ul și vorbesc de simpli membri de partid, cum sunt și eu”, a explicat Constantin Toma.

El a vorbit mai departe despre poziția în care se află PSD-ul în interiorul coaliției, unde pare că are mai de grabă o imagine de „opoziție”. Totodată, edilul motivează că acest „joc” va întârzia și mai mult bugetul național de care depind primarii.

„Păi, exact treaba asta, pentru că în momentul ăsta eu ca primar și orice primar din România așteaptă bugetul național. Pentru că noi strângem bani de la oameni și va fi un mare paradox, n-o să mai avem timp să-i consumăm, să cheltuim. Deci este aberant ceea ce se întâmplă. Deci, ar trebui cu creionul pe hârtie orice măsură de asta, inclusiv acel pachet de solidaritate social, ce vrea să facă?

Să punem pe hârtie și să vedem de unde tăiem, pentru că dacă ajungem din nou... ceea ce s-a câștigat până acum, că am coborât sub 8% cu deficitul, ceea ce este un semnal extraordinar pentru partenerii noștri din Europa, pentru creditori și așa mai departe. Un lucru extraordinar. Acum ne putem întoarce cu populismule astea, ne putem întoarce din nou aproape de dezastru.”, a mai notat Constantin Toma.

„Nu există motiv să ieși de la guvernare”

Întrebat dacă conducerea PSD-ului greșește atunci când îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, primarul a răspuns afirmativ și a subliniat că aceste mesaje destabilizează economia.

„Bineînțeles, greșesc. În loc să fie mulțumiri legate de faptul că a coborât deficitul, ei îl acuză pe Bolojan că a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut șmecherii. Ori prin mesajele pe care le dai în permanență practic destabilizezi economia, cresc dobânzile și nu avem nimic de câștigat”, a afirmat edilul.

Mai departe, Constantin Toma a subliniat că „nu există un motiv adevărat pentru a ieși de la guvernare” și că în partid nu s-ar pus niciodată această problemă.

„Informațiile ajung și la mine, că imposibil să nu cunosc pe cineva și așa, unul, altul afli aceste informații. Niciodată nu s-a pus această problemă. De ce n-a ieșit de la guvernare când s-au mărit taxele și impozitele? (...) Atunci era un motiv foarte serios pentru ca să ieși de la guvernare. Acum care este motivul? Un motiv serios. Pentru că dacă ieși fără un motiv neserios și ajungi în destabilizarea asta politică și n-o să mai fie, cum să spun eu, creditat, cresc dobânzile până la cer, va fi jale, va fi jale. Și atunci vinovat cine va fi? Care va fi percepția publică?”, a mai declarat Constantin Toma.

PSD analizează de trei luni rămânerea la guvernare

În decembrie anul trecut, după ce Cirprian Ciucu l-a învins pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei, PSD a început o analiză a guvernării. Sorin Grindeanu declara pe 9 decembrie că va consulta partidul cu privire dacă mai rămâne sau nu la guvernare.

„Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt 6 luni de când există această coaliție, acest guvern, exact cum am decis în urmă cu 6 luni. Trebuie să vedem cum se ține cont de propunerile noastre. Mergem mai departe cu propunerile PSD, care pot sau nu pot fi acceptate”, afirma Grindeanu.

Subiectul analizei a revenit constant în ieșirile publice ale liderilor PSD. Luni, 2 februarie, Grindeanu vorbea despre scenariul unui guvern minoritar și explica că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat. Liderul PSD mai adăuga că analiză internă privind ieșirea la guvernare se va finaliza odată cu proiectul de buget.

