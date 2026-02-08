Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru mai multe zone din țară. De asemenea, vizibilitatea scăzută afectează traficul pe autostrăzi și drumuri naționale, pe alocuri sub 50–200 de metri, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Potrivit meteorologilor, până la ora 13:00, județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, precum și zona joasă a județelor Suceava și Vrancea, se află sub avertizare de ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenele pot fi însoțite de burniță sau ploaie slabă și pot favoriza formarea ghețușului sau poleiului.

De asemenea, până la ora 12:00, județele Caraș-Severin, Arad și Timiș se confruntă cu ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Avertizările nowcasting sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.

Situația traficului și condițiile pe drumuri

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat, duminică dimineață, că nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza vremii sau evenimentelor rutiere. Totuși, vizibilitatea scăzută cauzată de ceață afectează mai multe drumuri din vest, sud și estul țării, unde poate apărea polei.

Pe autostrada A2 București – Constanța, vizibilitatea este redusă sub 300 de metri pe tronsonul kilometric 10–160, iar pe A7 Ploiești – Adjud, vizibilitatea scade pe alocuri sub 200 de metri între kilometrii 52–193. Pe celelalte artere principale — A0 Centura București, A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu — carosabilul este preponderent umed, iar vizibilitatea bună.

Restricții și recomandări pentru șoferi

Pe DN7C (Transfăgărășan), traficul este în continuare închis pe sectorul kilometric 61+500 – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la 20 martie 2026. De asemenea, pe sectorul kilometric 104–130+800 metri, între Piscu Negru și Bâlea Cascada, circulația este închisă pe timp de iarnă.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță, să evite depășirile riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență. Totodată, se recomandă menținerea unei vizibilități bune prin curățarea geamurilor și a parbrizelor de zăpadă sau gheață.

