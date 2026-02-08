Live TV

Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri

Data actualizării: Data publicării:
ceata trafic rutier
Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Situația traficului și condițiile pe drumuri Restricții și recomandări pentru șoferi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru mai multe zone din țară. De asemenea, vizibilitatea scăzută afectează traficul pe autostrăzi și drumuri naționale, pe alocuri sub 50–200 de metri, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Potrivit meteorologilor, până la ora 13:00, județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, precum și zona joasă a județelor Suceava și Vrancea, se află sub avertizare de ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenele pot fi însoțite de burniță sau ploaie slabă și pot favoriza formarea ghețușului sau poleiului.

De asemenea, până la ora 12:00, județele Caraș-Severin, Arad și Timiș se confruntă cu ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Avertizările nowcasting sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.

Situația traficului și condițiile pe drumuri

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat, duminică dimineață, că nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza vremii sau evenimentelor rutiere. Totuși, vizibilitatea scăzută cauzată de ceață afectează mai multe drumuri din vest, sud și estul țării, unde poate apărea polei.

Pe autostrada A2 București – Constanța, vizibilitatea este redusă sub 300 de metri pe tronsonul kilometric 10–160, iar pe A7 Ploiești – Adjud, vizibilitatea scade pe alocuri sub 200 de metri între kilometrii 52–193. Pe celelalte artere principale — A0 Centura București, A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu — carosabilul este preponderent umed, iar vizibilitatea bună.

Restricții și recomandări pentru șoferi

Pe DN7C (Transfăgărășan), traficul este în continuare închis pe sectorul kilometric 61+500 – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la 20 martie 2026. De asemenea, pe sectorul kilometric 104–130+800 metri, între Piscu Negru și Bâlea Cascada, circulația este închisă pe timp de iarnă.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță, să evite depășirile riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență. Totodată, se recomandă menținerea unei vizibilități bune prin curățarea geamurilor și a parbrizelor de zăpadă sau gheață.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Digi Sport
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Cât de frig se face
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Noi date despre vreme de la ANM: răcire bruscă pentru câteva zile, apoi din nou un val de aer cald în toată țara
ceata trafic
Ceață densă în 16 județe din țară. Poliția avertizează asupra riscului de polei
om in vant si ninsoare
Noi alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București
Transfăgărășan cu zăpadă
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide parțial până pe 20 martie pentru lucrări la Barajul Vidraru. Anunțul Infotrafic
Recomandările redacţiei
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
Liubomir_korba adus la moscova
FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul...
ambulanta SMURD
Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a...
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea...
Ultimele știri
Portughezii votează în al doilea tur al prezidențialelor
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte
Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Miroși de la o poștă!" A băut vodcă toată noaptea și s-a dus la meci: "Dacă mă bagă acum, s-a terminat...
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Cum reușește Jane Seymour să se mențină în formă la aproape 75 de ani: „Nu țin diete stricte, sunt...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă